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РФ становится главным игроком на рынке продовольствия, заявили в Совфеде
РФ становится главным игроком на рынке продовольствия, заявили в Совфеде - 06.06.2025, ПРАЙМ
РФ становится главным игроком на рынке продовольствия, заявили в Совфеде
При мировом дефиците продовольствия, его можно назвать нефтью 21 века, учитывая потенциал России в сфере АПК, РФ становится главным мировым игроком на этом... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:58+0300
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. При мировом дефиците продовольствия, его можно назвать нефтью 21 века, учитывая потенциал России в сфере АПК, РФ становится главным мировым игроком на этом рынке, сказал глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. "Для всех очевидно, что при мировом дефиците продовольствия, а все больше и больше стран с ним сталкиваются, продовольствие становится нефтью 21 века. Это то, что позволяет не только качественным продуктом накормить нашу страну, это становится тем, что является главным геополитическим механизмом. И, конечно, Россия с её богатыми сельхозземлями и потенциалом в 40 миллионов гектаров земли становится главным мировым игроком на этом рынке", - сказал политик, выступая на стратегической сессии Второго форума тружеников села. Он также отметил, что министерство сельского хозяйства является одним из самых современных министерств по внедрению новых цифровых технологий. При этом "никогда труд человека, никогда труд селянина не будет заменён роботом или искусственным интеллектом", - сказал Двойных. Именно поэтому важно не просто сохранять сельское население, "нам важно дать стандарты жизни жителям села не хуже, чем стандарты, которые сегодня есть в городе", добавил он. Глава комитета СФ напомнил, что почти 20 лет назад произошёл исторический день в мировой истории, когда количество крупных агломераций, жителей в мегаполисах превысило сельское население. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин в свою очередь обратил внимание на необходимость поддержки участников спецоперации. "У нас отдельная тема поддержки участников специальной военной операции. Я знаю, что вы много для этого делаете. Спасибо вам за это большое", - сказал политик. Яцкин подчеркнул, что самая главная заслуга участников СВО в том, что они хотят и в повседневной жизни, в аграрной повестке тоже участвовать. И есть запрос на новые проекты, "Агро-стартап", "Агромотиватор". "Просьба их увидеть в этих проектах. Я думаю, все вы поддерживаете такое предложение. Оно одно из самых главных нашего сегодняшнего форума", - сказал сенатор. -0-
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Экономика, РОССИЯ, РФ, АПК
РФ становится главным игроком на рынке продовольствия, заявили в Совфеде
Сенатор Двойных: Россия становится главным мировым игроком на рынке продовольствия
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. При мировом дефиците продовольствия, его можно назвать нефтью 21 века, учитывая потенциал России в сфере АПК, РФ становится главным мировым игроком на этом рынке, сказал глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.
"Для всех очевидно, что при мировом дефиците продовольствия, а все больше и больше стран с ним сталкиваются, продовольствие становится нефтью 21 века. Это то, что позволяет не только качественным продуктом накормить нашу страну, это становится тем, что является главным геополитическим механизмом. И, конечно, Россия с её богатыми сельхозземлями и потенциалом в 40 миллионов гектаров земли становится главным мировым игроком на этом рынке", - сказал политик, выступая на стратегической сессии Второго форума тружеников села.
Он также отметил, что министерство сельского хозяйства является одним из самых современных министерств по внедрению новых цифровых технологий. При этом "никогда труд человека, никогда труд селянина не будет заменён роботом или искусственным интеллектом", - сказал Двойных.
Именно поэтому важно не просто сохранять сельское население, "нам важно дать стандарты жизни жителям села не хуже, чем стандарты, которые сегодня есть в городе", добавил он.
Глава комитета СФ напомнил, что почти 20 лет назад произошёл исторический день в мировой истории, когда количество крупных агломераций, жителей в мегаполисах превысило сельское население.
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин в свою очередь обратил внимание на необходимость поддержки участников спецоперации.
"У нас отдельная тема поддержки участников специальной военной операции. Я знаю, что вы много для этого делаете. Спасибо вам за это большое", - сказал политик.
Яцкин подчеркнул, что самая главная заслуга участников СВО в том, что они хотят и в повседневной жизни, в аграрной повестке тоже участвовать. И есть запрос на новые проекты, "Агро-стартап", "Агромотиватор". "Просьба их увидеть в этих проектах. Я думаю, все вы поддерживаете такое предложение. Оно одно из самых главных нашего сегодняшнего форума", - сказал сенатор. -0-
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