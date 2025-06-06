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Австрийская партия свободы: визит Зеленского нарушит принцип нейтралитета - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Австрийская партия свободы: визит Зеленского нарушит принцип нейтралитета
Австрийская партия свободы: визит Зеленского нарушит принцип нейтралитета - 06.06.2025, ПРАЙМ
Австрийская партия свободы: визит Зеленского нарушит принцип нейтралитета
Правая и самая популярная в Австрии партия АПС (Австрийская партия свободы) обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за информации о планируемом... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T23:20+0300
2025-06-06T23:23+0300
политика
общество
мировая экономика
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ВЕНА, 6 июн - ПРАЙМ. Правая и самая популярная в Австрии партия АПС (Австрийская партия свободы) обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за информации о планируемом визите Владимира Зеленского в Вену. Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что Зеленский запланировал визит в Вену на 16 июня для встреч с руководством Австрии: с президентом республики Александером Ван дер Белленом и рядом австрийских министров, в том числе с главой МИД Беате Майнл-Райзингер, которая ранее уже была с визитом в Киеве. "Это безответственно - особенно сейчас, когда с разных сторон предпринимаются усилия по началу мирных переговоров, - предоставлять сцену президенту воюющего государства. Это не просто внешнеполитическая неудача, которая делает Австрию потенциальной мишенью в случае эскалации! Те, кто действует таким образом, подвергают опасности австрийцев - мы не должны этого допустить", - заявил лидер АПС Герберт Кикль. Его слова приводятся в релизе правой партии. Кикль напомнил, что нейтралитет - это один из основополагающих принципов австрийской внешней политики, который обязателен для правительства в соответствии с конституцией. "В то время как в других странах за кулисами ведутся разговоры о мире и кропотливо ищутся решения, Австрия этим визитом фактически встает на сторону конфликта. Это серьёзная ошибка, которая делает нашу страну политическим мячом и потенциальной мишенью эскалации. Таким образом наша страна превращается из нейтрального посредника в сторону, идущую на риски", - добавил он. По словам политика, задача нейтральной республики - организовать мирную конференцию с участием всех сторон конфликта, чтобы найти решение за столом переговоров. "Односторонняя позиция полностью противоречит роли посредника", - отметил Кикль. Он также добавил, что планируемый визит будет насмешкой над всеми налогоплательщиками. "Тратить огромные суммы на дипломатические постановки, в то время как австрийцы страдают от рекордной инфляции. Это наглядно показывает, насколько это проигравшее правительство забыло о нуждах населения", - уточнил лидер партии.
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общество , мировая экономика, австрия, вена, киев, владимир зеленский, мид
Политика, Общество , Мировая экономика, АВСТРИЯ, Вена, Киев, Владимир Зеленский, МИД
23:20 06.06.2025 (обновлено: 23:23 06.06.2025)
 
Австрийская партия свободы: визит Зеленского нарушит принцип нейтралитета

Австрийская правая партия обвинила власть в нарушении нейтралитета из-за визита Зеленского

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Вена
Города мира. Вена - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 6 июн - ПРАЙМ. Правая и самая популярная в Австрии партия АПС (Австрийская партия свободы) обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за информации о планируемом визите Владимира Зеленского в Вену.
Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что Зеленский запланировал визит в Вену на 16 июня для встреч с руководством Австрии: с президентом республики Александером Ван дер Белленом и рядом австрийских министров, в том числе с главой МИД Беате Майнл-Райзингер, которая ранее уже была с визитом в Киеве.
"Это безответственно - особенно сейчас, когда с разных сторон предпринимаются усилия по началу мирных переговоров, - предоставлять сцену президенту воюющего государства. Это не просто внешнеполитическая неудача, которая делает Австрию потенциальной мишенью в случае эскалации! Те, кто действует таким образом, подвергают опасности австрийцев - мы не должны этого допустить", - заявил лидер АПС Герберт Кикль. Его слова приводятся в релизе правой партии.
Кикль напомнил, что нейтралитет - это один из основополагающих принципов австрийской внешней политики, который обязателен для правительства в соответствии с конституцией.
"В то время как в других странах за кулисами ведутся разговоры о мире и кропотливо ищутся решения, Австрия этим визитом фактически встает на сторону конфликта. Это серьёзная ошибка, которая делает нашу страну политическим мячом и потенциальной мишенью эскалации. Таким образом наша страна превращается из нейтрального посредника в сторону, идущую на риски", - добавил он.
По словам политика, задача нейтральной республики - организовать мирную конференцию с участием всех сторон конфликта, чтобы найти решение за столом переговоров.
"Односторонняя позиция полностью противоречит роли посредника", - отметил Кикль.
Он также добавил, что планируемый визит будет насмешкой над всеми налогоплательщиками.
"Тратить огромные суммы на дипломатические постановки, в то время как австрийцы страдают от рекордной инфляции. Это наглядно показывает, насколько это проигравшее правительство забыло о нуждах населения", - уточнил лидер партии.
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ПолитикаОбществоМировая экономикаАВСТРИЯВенаКиевВладимир ЗеленскийМИД
 
 
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