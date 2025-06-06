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Австрийская партия свободы: визит Зеленского нарушит принцип нейтралитета

Австрийская партия свободы: визит Зеленского нарушит принцип нейтралитета - 06.06.2025, ПРАЙМ

Австрийская партия свободы: визит Зеленского нарушит принцип нейтралитета

Правая и самая популярная в Австрии партия АПС (Австрийская партия свободы) обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за информации о планируемом... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T23:20+0300

2025-06-06T23:20+0300

2025-06-06T23:23+0300

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ВЕНА, 6 июн - ПРАЙМ. Правая и самая популярная в Австрии партия АПС (Австрийская партия свободы) обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за информации о планируемом визите Владимира Зеленского в Вену. Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что Зеленский запланировал визит в Вену на 16 июня для встреч с руководством Австрии: с президентом республики Александером Ван дер Белленом и рядом австрийских министров, в том числе с главой МИД Беате Майнл-Райзингер, которая ранее уже была с визитом в Киеве. "Это безответственно - особенно сейчас, когда с разных сторон предпринимаются усилия по началу мирных переговоров, - предоставлять сцену президенту воюющего государства. Это не просто внешнеполитическая неудача, которая делает Австрию потенциальной мишенью в случае эскалации! Те, кто действует таким образом, подвергают опасности австрийцев - мы не должны этого допустить", - заявил лидер АПС Герберт Кикль. Его слова приводятся в релизе правой партии. Кикль напомнил, что нейтралитет - это один из основополагающих принципов австрийской внешней политики, который обязателен для правительства в соответствии с конституцией. "В то время как в других странах за кулисами ведутся разговоры о мире и кропотливо ищутся решения, Австрия этим визитом фактически встает на сторону конфликта. Это серьёзная ошибка, которая делает нашу страну политическим мячом и потенциальной мишенью эскалации. Таким образом наша страна превращается из нейтрального посредника в сторону, идущую на риски", - добавил он. По словам политика, задача нейтральной республики - организовать мирную конференцию с участием всех сторон конфликта, чтобы найти решение за столом переговоров. "Односторонняя позиция полностью противоречит роли посредника", - отметил Кикль. Он также добавил, что планируемый визит будет насмешкой над всеми налогоплательщиками. "Тратить огромные суммы на дипломатические постановки, в то время как австрийцы страдают от рекордной инфляции. Это наглядно показывает, насколько это проигравшее правительство забыло о нуждах населения", - уточнил лидер партии.

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общество , мировая экономика, австрия, вена, киев, владимир зеленский, мид