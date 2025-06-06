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Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром - 06.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в пятницу утром после проведения телефонного разговора президента США | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T08:15+0300
2025-06-06T08:15+0300
экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в пятницу утром после проведения телефонного разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3 382,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 007,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,1%, до 23 884 пунктов, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,17%, до 8 524,2 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,37%, до 37 694,5 пункта. В пятницу торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем. По итогам четверга южнокорейский KOSPI поднялся на 1,49% - до 2 812,05 пункта. Аналитики оценивают результаты состоявшегося в четверг телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина. "Телефонный разговор... был скорее попыткой поддержать контакт открытым, чем признаком существенного прогресса", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen). После разговора Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор с Си Цзиньпином прошел "прекрасно". Президент США добавил, что стороны обсудили дальнейшие контакты, и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира.
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рынок, торги, сша, китай, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
08:15 06.06.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром

Фондовые индексы АТР снижаются после телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в пятницу утром после проведения телефонного разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3 382,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 007,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,1%, до 23 884 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,17%, до 8 524,2 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,37%, до 37 694,5 пункта.
В пятницу торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем. По итогам четверга южнокорейский KOSPI поднялся на 1,49% - до 2 812,05 пункта.
Аналитики оценивают результаты состоявшегося в четверг телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина.
"Телефонный разговор... был скорее попыткой поддержать контакт открытым, чем признаком существенного прогресса", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen).
После разговора Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор с Си Цзиньпином прошел "прекрасно".
Президент США добавил, что стороны обсудили дальнейшие контакты, и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира.
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов
Вчера, 12:33
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙЮЖНАЯ КОРЕЯДональд ТрампСи ЦзиньпинСкотт БессентShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
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