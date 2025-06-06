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Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром

Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром - 06.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в пятницу утром после проведения телефонного разговора президента США | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T08:15+0300

2025-06-06T08:15+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в пятницу утром после проведения телефонного разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3 382,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 007,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,1%, до 23 884 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,17%, до 8 524,2 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,37%, до 37 694,5 пункта. В пятницу торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем. По итогам четверга южнокорейский KOSPI поднялся на 1,49% - до 2 812,05 пункта. Аналитики оценивают результаты состоявшегося в четверг телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина. "Телефонный разговор... был скорее попыткой поддержать контакт открытым, чем признаком существенного прогресса", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen). После разговора Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор с Си Цзиньпином прошел "прекрасно". Президент США добавил, что стороны обсудили дальнейшие контакты, и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира.

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рынок, торги, сша, китай, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225