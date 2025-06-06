https://1prime.ru/20250606/atr--858250517.html
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром - 06.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в пятницу утром после проведения телефонного разговора президента США | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T08:15+0300
2025-06-06T08:15+0300
2025-06-06T08:15+0300
экономика
рынок
торги
сша
китай
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
скотт бессент
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/34/833333446_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85f544b9cadbb977d531aebc429a4f30.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в пятницу утром после проведения телефонного разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3 382,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 007,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,1%, до 23 884 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,17%, до 8 524,2 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,37%, до 37 694,5 пункта. В пятницу торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем. По итогам четверга южнокорейский KOSPI поднялся на 1,49% - до 2 812,05 пункта. Аналитики оценивают результаты состоявшегося в четверг телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина. "Телефонный разговор... был скорее попыткой поддержать контакт открытым, чем признаком существенного прогресса", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen). После разговора Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор с Си Цзиньпином прошел "прекрасно". Президент США добавил, что стороны обсудили дальнейшие контакты, и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира.
https://1prime.ru/20250605/atr-858223086.html
сша
китай
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/34/833333446_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a034b46ea6309c61005ce20d14535b2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, китай, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу утром
Фондовые индексы АТР снижаются после телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в пятницу утром после проведения телефонного разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3 382,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 007,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,1%, до 23 884 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,17%, до 8 524,2 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,37%, до 37 694,5 пункта.
В пятницу торги в Южной Корее не проводятся в связи с выходным днем. По итогам четверга южнокорейский KOSPI поднялся на 1,49% - до 2 812,05 пункта.
Аналитики оценивают результаты состоявшегося в четверг телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина.
"Телефонный разговор... был скорее попыткой поддержать контакт открытым, чем признаком существенного прогресса", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen).
После разговора Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор с Си Цзиньпином прошел "прекрасно".
Президент США добавил, что стороны обсудили дальнейшие контакты, и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира.
Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов