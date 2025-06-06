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Доля китайских и российских брендов в продажах новых машин в России выросла - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Доля китайских и российских брендов в продажах новых машин в России выросла
Доля китайских и российских брендов в продажах новых машин в России выросла - 06.06.2025, ПРАЙМ
Доля китайских и российских брендов в продажах новых машин в России выросла
Доля китайских и российских брендов в майских продажах новых машин в РФ суммарно составила 87,1%, следует из данных аналитического агентства "Автостат". | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T08:51+0300
2025-06-06T08:51+0300
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Доля китайских и российских брендов в майских продажах новых машин в РФ суммарно составила 87,1%, следует из данных аналитического агентства "Автостат". "В мае на долю китайских брендов пришлось больше половины российского рынка новых легковых автомобилей (54%). Российским брендам (с учетом не так давно созданных) досталась почти треть рынка (33,1%)", - написал в своем Telegram-канале директор агентства Сергей Целиков. Таким образом, суммарная доля брендов двух стран составила 87,1%. В мае свою долю до 4% увеличил белорусский бренд Belgee. На японские и немецкие бренды пришлось по 2,7% рынка, а представленность корейских марок сократилась до 1,3%. Также отмечается, что "АвтоВАЗ" в мае занял 28,5% рынка, а китайская автомобильная группа Chery Automobile – 20,6%. Доля GWM Company, в которую входит в том числе Haval, составила 13,7%. Отметку в 10% удалось преодолеть и китайскому Geely Holding (12%). По данным "Автостата", в мае 2025 года в России было продано 91,2 тысячи новых легковых машин, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 11% меньше, чем в апреле этого года.
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бизнес, россия, автоваз
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ
08:51 06.06.2025
 
Доля китайских и российских брендов в продажах новых машин в России выросла

"Автостат": доля китайских и российских брендов в продажах машин в мае составила 87,1%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Доля китайских и российских брендов в майских продажах новых машин в РФ суммарно составила 87,1%, следует из данных аналитического агентства "Автостат".
"В мае на долю китайских брендов пришлось больше половины российского рынка новых легковых автомобилей (54%). Российским брендам (с учетом не так давно созданных) досталась почти треть рынка (33,1%)", - написал в своем Telegram-канале директор агентства Сергей Целиков.
Таким образом, суммарная доля брендов двух стран составила 87,1%.
В мае свою долю до 4% увеличил белорусский бренд Belgee. На японские и немецкие бренды пришлось по 2,7% рынка, а представленность корейских марок сократилась до 1,3%.
Также отмечается, что "АвтоВАЗ" в мае занял 28,5% рынка, а китайская автомобильная группа Chery Automobile – 20,6%. Доля GWM Company, в которую входит в том числе Haval, составила 13,7%. Отметку в 10% удалось преодолеть и китайскому Geely Holding (12%).
По данным "Автостата", в мае 2025 года в России было продано 91,2 тысячи новых легковых машин, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 11% меньше, чем в апреле этого года.
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