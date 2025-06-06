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"АвтоВАЗ" ввел скидки на весь модельный ряд Lada - 06.06.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" ввел скидки на весь модельный ряд Lada
"АвтоВАЗ" ввел скидки на весь модельный ряд Lada - 06.06.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" ввел скидки на весь модельный ряд Lada
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в июне ввел скидки на весь модельный ряд автомобилей Lada, в зависимости от модели, комплектации, типа кузова и года... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T03:30+0300
2025-06-06T03:30+0300
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экономика
россия
москва
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автоваз
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lada x-cross 5
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в июне ввел скидки на весь модельный ряд автомобилей Lada, в зависимости от модели, комплектации, типа кузова и года выпуска цена снижена от 6 до 34%, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна. "Специальные выгодные условия различаются в зависимости от модели, комплектации и типа кузова. Практически на все модели Lada также распространяется действие госпрограммы льготного автокредитования", - рассказали в "АвтоВАЗе". Там привели перечень семейств автомобилей и диапазон скидок на них. Так, для Niva Travel цена снижена на 6-8%, при этом уточняется, что скидка действует только на автомобили 2024 года выпуска. Аналогичные условия для скидки действуют для Granta в кузове седан, при этом на семейство Granta в целом скидки варьируются от 11 до 14%. Максимальная скидка на модели Vesta и Aura составляет 21%, а минимальная - 17 и 19% соответственно. Самая большая скидка в июне предоставляется на фургоны Largus - от 32 до 34%. Универсал же можно купить на 22-27% дешевле. Для легких коммерческих автомобилей скидка варьируется от 10 до 14%. Ранее на этой неделе глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал РИА Новости о результатах продаж автомобилей Lada в январе-мае 2025 года - так, за пять месяцев было реализовано 131,2 тысячи новых машин, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне производитель ожидает снижения продаж на 30-35% в годовом выражении. По данным компании, в июне 2024 года продажи Lada составили 39,7 тысячи автомобилей. Таким образом, продажи могут составить от 25,8 тысячи до 27,8 тысячи штук.
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бизнес, россия, москва, максим соколов, автоваз, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
03:30 06.06.2025
 
"АвтоВАЗ" ввел скидки на весь модельный ряд Lada

"АвтоВАЗ" в июне ввел скидки на весь модельный ряд автомобилей Lada

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в июне ввел скидки на весь модельный ряд автомобилей Lada, в зависимости от модели, комплектации, типа кузова и года выпуска цена снижена от 6 до 34%, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
"Специальные выгодные условия различаются в зависимости от модели, комплектации и типа кузова. Практически на все модели Lada также распространяется действие госпрограммы льготного автокредитования", - рассказали в "АвтоВАЗе".
Там привели перечень семейств автомобилей и диапазон скидок на них. Так, для Niva Travel цена снижена на 6-8%, при этом уточняется, что скидка действует только на автомобили 2024 года выпуска. Аналогичные условия для скидки действуют для Granta в кузове седан, при этом на семейство Granta в целом скидки варьируются от 11 до 14%.
Максимальная скидка на модели Vesta и Aura составляет 21%, а минимальная - 17 и 19% соответственно. Самая большая скидка в июне предоставляется на фургоны Largus - от 32 до 34%. Универсал же можно купить на 22-27% дешевле. Для легких коммерческих автомобилей скидка варьируется от 10 до 14%.
Ранее на этой неделе глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал РИА Новости о результатах продаж автомобилей Lada в январе-мае 2025 года - так, за пять месяцев было реализовано 131,2 тысячи новых машин, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В июне производитель ожидает снижения продаж на 30-35% в годовом выражении. По данным компании, в июне 2024 года продажи Lada составили 39,7 тысячи автомобилей. Таким образом, продажи могут составить от 25,8 тысячи до 27,8 тысячи штук.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
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