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Суд назначил залог жене главы Антимонопольного комитета Украины - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Суд назначил залог жене главы Антимонопольного комитета Украины
Суд назначил залог жене главы Антимонопольного комитета Украины - 06.06.2025, ПРАЙМ
Суд назначил залог жене главы Антимонопольного комитета Украины
Высший антикоррупционный суд Украины назначил супруге главы антимонопольного комитета страны Алле Кириленко залог в 9 миллионов гривен (217 тысяч долларов) по... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T23:38+0300
2025-06-06T23:38+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд Украины назначил супруге главы антимонопольного комитета страны Алле Кириленко залог в 9 миллионов гривен (217 тысяч долларов) по делу о пособничестве в незаконном обогащении, сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на специализированную антикоррупционную прокуратуру. "Высший антикоррупционный суд применил к жене председателя антимонопольного комитета Павла Кириленко - Алле Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 9 миллионов гривен (217 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг сообщило, что главе антимонопольного комитета Павлу Кириленко вручили новое обвинение, по версии следствия, он "забыл" указать в декларации 20 объектов недвижимости. В ведомстве напомнили, что это уже не первое обвинение Кириленко. Он обвиняется также в незаконном обогащении и сокрытии имущества в декларациях за 2020-2023 годы. В ведомстве уточнили, что Павлу Кириленко предъявлено обвинение в недекларировании имущества. Его жене предъявлено было обвинение в пособничестве в незаконном обогащении чиновника на более 72 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов). Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в августе 2024 года предъявила обвинения Кириленко в незаконном обогащении. С 2020 по 2023 год чиновник приобрёл семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом, земельные участки, нежилые помещения и новый автомобиль на сумму 1,51 миллиона долларов, что значительно превышает официальные доходы его семьи. В конце августа Высший антикоррупционный суд страны сообщал о том, что обвиняемый в незаконном обогащении Кириленко внес назначенный ему судом залог в 30 миллионов гривен (почти 730 тысяч долларов).
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общество , мировая экономика, украина, москва, киев
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Киев
23:38 06.06.2025
 
Суд назначил залог жене главы Антимонопольного комитета Украины

Суд назначил жене главы антимонопольного комитета Украины залог в $217 тысяч

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд Украины назначил супруге главы антимонопольного комитета страны Алле Кириленко залог в 9 миллионов гривен (217 тысяч долларов) по делу о пособничестве в незаконном обогащении, сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на специализированную антикоррупционную прокуратуру.
"Высший антикоррупционный суд применил к жене председателя антимонопольного комитета Павла Кириленко - Алле Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 9 миллионов гривен (217 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг сообщило, что главе антимонопольного комитета Павлу Кириленко вручили новое обвинение, по версии следствия, он "забыл" указать в декларации 20 объектов недвижимости. В ведомстве напомнили, что это уже не первое обвинение Кириленко. Он обвиняется также в незаконном обогащении и сокрытии имущества в декларациях за 2020-2023 годы.
В ведомстве уточнили, что Павлу Кириленко предъявлено обвинение в недекларировании имущества. Его жене предъявлено было обвинение в пособничестве в незаконном обогащении чиновника на более 72 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов).
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в августе 2024 года предъявила обвинения Кириленко в незаконном обогащении. С 2020 по 2023 год чиновник приобрёл семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом, земельные участки, нежилые помещения и новый автомобиль на сумму 1,51 миллиона долларов, что значительно превышает официальные доходы его семьи. В конце августа Высший антикоррупционный суд страны сообщал о том, что обвиняемый в незаконном обогащении Кириленко внес назначенный ему судом залог в 30 миллионов гривен (почти 730 тысяч долларов).
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5 июня, 14:42
 
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