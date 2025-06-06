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В Росфинмониторинге оценили рекомендации ЦБ по борьбе с дропперами

В Росфинмониторинге оценили рекомендации ЦБ по борьбе с дропперами - 06.06.2025, ПРАЙМ

В Росфинмониторинге оценили рекомендации ЦБ по борьбе с дропперами

Росфинмониторинг прокомментировал рекомендации Банка России по борьбе с дропперами; в частности, установление лимита на количество и сумму поступающих переводов | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:21+0300

2025-06-06T15:21+0300

2025-06-06T15:21+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг прокомментировал рекомендации Банка России по борьбе с дропперами; в частности, установление лимита на количество и сумму поступающих переводов напрямую не предусмотрено антиотмывочным законодательством, но банки вправе вводить дополнительные условия использования клиентами банковских счетов, сообщили в ведомстве. Ранее в июне ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов - людей, помогающих мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства, и проверять переводы на карты технических компаний. Как пояснил регулятор, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т. д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. Если риск таких переводов подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время. "Упомянутые в методических рекомендациях Банка России меры в виде установления ограничений на количество и сумму поступающих переводов, операций по внесению наличных напрямую не предусмотрены действующим антиотмывочным законодательством. Вместе с тем кредитные организации, если это не противоречит требованиям законодательства, в рамках договорных отношений с клиентами вправе установить дополнительные условия использования банковских счетов", - говорится в Telegram-канале Росфинмониторинга. При этом применению ограничительных мер должно предшествовать всестороннее изучение банком своих клиентов и оценка степени (уровня) риска совершения каждым клиентом подозрительных операций, подчеркнули в Росфинмониторинге. Банки обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые предусмотренны законом 115-ФЗ, напоминает ведомство. "В частности, в случае, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он вправе применить ограничительные меры, предусмотренные названным федеральным законом", - уточняется в сообщении.

https://1prime.ru/20250605/vtb-858235249.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, росфинмониторинг