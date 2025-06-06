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Дроны ВСУ дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина
Дроны ВСУ дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина - 06.06.2025, ПРАЙМ
Дроны ВСУ дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина
Украинские дроны дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина, который проезжал рядом в автомобиле, сообщил губернатор Белгородской области... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:02+0300
2025-06-06T11:02+0300
2025-06-06T11:02+0300
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БЕЛГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Украинские дроны дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина, который проезжал рядом в автомобиле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Приехал в здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа. Пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. Мужчину с баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что от детонации выбиты окна и поврежден фасад в здании суда. ВСУ намеренно бьют по столице региона, пытаются дестабилизировать работу органов власти, подчеркнул губернатор.
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Происшествия, Общество , РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Белгородская область, ВСУ
Дроны ВСУ дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина
Гладков: ВСУ дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина
БЕЛГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Украинские дроны дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина, который проезжал рядом в автомобиле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Приехал в здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа. Пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. Мужчину с баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что от детонации выбиты окна и поврежден фасад в здании суда. ВСУ намеренно бьют по столице региона, пытаются дестабилизировать работу органов власти, подчеркнул губернатор.
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