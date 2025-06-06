https://1prime.ru/20250606/belgorod-858257955.html

Дроны ВСУ дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина

Дроны ВСУ дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина - 06.06.2025, ПРАЙМ

Дроны ВСУ дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина

Украинские дроны дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина, который проезжал рядом в автомобиле, сообщил губернатор Белгородской области... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T11:02+0300

2025-06-06T11:02+0300

2025-06-06T11:02+0300

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БЕЛГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Украинские дроны дважды атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина, который проезжал рядом в автомобиле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Приехал в здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа. Пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. Мужчину с баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что от детонации выбиты окна и поврежден фасад в здании суда. ВСУ намеренно бьют по столице региона, пытаются дестабилизировать работу органов власти, подчеркнул губернатор.

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