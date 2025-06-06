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На Петербургской бирже снизились продажи бензина

На Петербургской бирже снизились продажи бензина - 06.06.2025, ПРАЙМ

На Петербургской бирже снизились продажи бензина

Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в мае снизились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,804 | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T17:54+0300

2025-06-06T17:54+0300

2025-06-06T17:55+0300

энергетика

бензин

цена бензина аи-95

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в мае снизились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,804 миллиона тонн, дизельным топливом выросли на 7,7%, до 1,642 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Объемы реализации товаров в секции "Нефтепродукты" в мае 2025 года составили 3,05 миллиона тонн, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация бензинов составила 0,804 миллиона тонн, что на 16,9% меньше по сравнению с показателями прошлого года, в том числе: бензина марки Аи-92 - 0,45 миллиона тонн (-20,9%), Аи-95 - 0,348 миллиона тонн (-10,7%). Продажи дизельного топлива составили 1,642 миллиона тонн, что на 7,1% больше прошлогодних данных, из них дизельного топлива летнего - 1,473 миллиона тонн (+5,5%). Продажи авиакеросина составили почти 0,144 миллиона тонн (-2,5% к показателю прошлого года), СУГ - 0,178 миллиона тонн (-18,4%), топочного мазута - 0,157 миллиона тонн (+11,1%). Реализация фенола синтетического технического - 7320 тонн (в 2,6 раза больше показателей прошлого года), стирола - 2640 тонн (+53,8%), толуола нефтяного - 2241 тонн (-34,8%), ортоксилола нефтяного – 3421 тонн (-17,5%). Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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