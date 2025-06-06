Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Петербургской бирже снизились продажи бензина - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250606/benzin-858282697.html
На Петербургской бирже снизились продажи бензина
На Петербургской бирже снизились продажи бензина - 06.06.2025, ПРАЙМ
На Петербургской бирже снизились продажи бензина
Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в мае снизились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,804 | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T17:54+0300
2025-06-06T17:55+0300
энергетика
бензин
цена бензина аи-95
https://cdnn.1prime.ru/img/82891/73/828917351_0:295:3073:2023_1920x0_80_0_0_2ded49c5bcbd4fa5bdd0c4159c7dc989.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в мае снизились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,804 миллиона тонн, дизельным топливом выросли на 7,7%, до 1,642 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Объемы реализации товаров в секции "Нефтепродукты" в мае 2025 года составили 3,05 миллиона тонн, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация бензинов составила 0,804 миллиона тонн, что на 16,9% меньше по сравнению с показателями прошлого года, в том числе: бензина марки Аи-92 - 0,45 миллиона тонн (-20,9%), Аи-95 - 0,348 миллиона тонн (-10,7%). Продажи дизельного топлива составили 1,642 миллиона тонн, что на 7,1% больше прошлогодних данных, из них дизельного топлива летнего - 1,473 миллиона тонн (+5,5%). Продажи авиакеросина составили почти 0,144 миллиона тонн (-2,5% к показателю прошлого года), СУГ - 0,178 миллиона тонн (-18,4%), топочного мазута - 0,157 миллиона тонн (+11,1%). Реализация фенола синтетического технического - 7320 тонн (в 2,6 раза больше показателей прошлого года), стирола - 2640 тонн (+53,8%), толуола нефтяного - 2241 тонн (-34,8%), ортоксилола нефтяного – 3421 тонн (-17,5%). Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.
https://1prime.ru/20250602/birzha-858140269.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82891/73/828917351_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_5fe6f6df2718e1bf63cbb413e124b2a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бензин, цена бензина аи-95
Энергетика, Бензин, цена бензина Аи-95
17:54 06.06.2025 (обновлено: 17:55 06.06.2025)
 
На Петербургской бирже снизились продажи бензина

Объем торгов бензином на Петербургской бирже в мае снизился на 16,9%

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в мае снизились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,804 миллиона тонн, дизельным топливом выросли на 7,7%, до 1,642 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки.
Объемы реализации товаров в секции "Нефтепродукты" в мае 2025 года составили 3,05 миллиона тонн, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Реализация бензинов составила 0,804 миллиона тонн, что на 16,9% меньше по сравнению с показателями прошлого года, в том числе: бензина марки Аи-92 - 0,45 миллиона тонн (-20,9%), Аи-95 - 0,348 миллиона тонн (-10,7%).
Продажи дизельного топлива составили 1,642 миллиона тонн, что на 7,1% больше прошлогодних данных, из них дизельного топлива летнего - 1,473 миллиона тонн (+5,5%).
Продажи авиакеросина составили почти 0,144 миллиона тонн (-2,5% к показателю прошлого года), СУГ - 0,178 миллиона тонн (-18,4%), топочного мазута - 0,157 миллиона тонн (+11,1%).
Реализация фенола синтетического технического - 7320 тонн (в 2,6 раза больше показателей прошлого года), стирола - 2640 тонн (+53,8%), толуола нефтяного - 2241 тонн (-34,8%), ортоксилола нефтяного – 3421 тонн (-17,5%).
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Петербургская биржа запустит торги на экспорт в Пакистан
2 июня, 19:01
 
ЭнергетикаБензинцена бензина Аи-95
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала