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Безработица в России находится на исторических минимумах, заявил ЦБ

Безработица в России находится на исторических минимумах, заявил ЦБ - 06.06.2025, ПРАЙМ

Безработица в России находится на исторических минимумах, заявил ЦБ

Безработица в РФ находится на исторических минимумах, однако доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться, говорится в сообщении Банка... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:37+0300

2025-06-06T13:37+0300

2025-06-06T13:46+0300

банк россии

безработица

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Безработица в РФ находится на исторических минимумах, однако доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."Безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться", - говорится в сообщении.Кроме того, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.Также в сообщении говорится, что рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. "В то же время компании, по данным опросов, сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023–2024 годами", - отмечает регулятор.

https://1prime.ru/20250606/tsb-858266473.html

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безработица