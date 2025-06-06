Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250606/bloger-858286435.html
Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти
Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти - 06.06.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти
Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T21:38+0300
2025-06-06T21:38+0300
происшествия
россия
общество
рф
москва
чечня
мвд
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76283/27/762832785_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_76a6dcf276e104fa826bef7b3a020cc8.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов представительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щепихина Арега Самвеловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280, пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ, на срок 2 месяца", - рассказали в суде. Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет. Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", была организована проверка.
https://1prime.ru/20250603/reyd-858158876.html
рф
москва
чечня
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76283/27/762832785_227:0:2894:2000_1920x0_80_0_0_ca415f3a1e4ef9b64503a9683a6670a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, москва, чечня, мвд, ск рф
Происшествия, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, ЧЕЧНЯ, МВД, СК РФ
21:38 06.06.2025
 
Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти

Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму

© fotolia.com / VIPDesignНаручники
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / VIPDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов представительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щепихина Арега Самвеловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280, пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ, на срок 2 месяца", - рассказали в суде.
Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.
Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", была организована проверка.
Небоскребы делового центра Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
"Инфоцыгане". Силовиков внезапно призвали провести рейд в "Москва-Сити"
3 июня, 15:42
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоРФМОСКВАЧЕЧНЯМВДСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала