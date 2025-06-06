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EssilorLuxottica подала заявку на регистрацию Ray-Ban в России - 06.06.2025, ПРАЙМ
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EssilorLuxottica подала заявку на регистрацию Ray-Ban в России
EssilorLuxottica подала заявку на регистрацию Ray-Ban в России - 06.06.2025, ПРАЙМ
EssilorLuxottica подала заявку на регистрацию Ray-Ban в России
Франко-итальянская компания EssilorLuxottica, производитель очков и оптического оборудования, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Ray-Ban для защиты | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T14:58+0300
2025-06-06T14:58+0300
экономика
бизнес
россия
роспатент
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РИМ, 6 июн - ПРАЙМ. Франко-итальянская компания EssilorLuxottica, производитель очков и оптического оборудования, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Ray-Ban для защиты товарного знака, сообщили РИА Новости в компании. "Мы подтверждаем, что регулярно подаем заявки на регистрацию товарных знаков по всему миру для наших брендов, включая Ray-Ban. Наша стратегия заключается в защите наших товарных знаков по всему миру, независимо от того, продаем ли мы эти бренды на рынке или нет. В России EssilorLuxottica поддерживает только основные медицинские услуги по уходу за зрением", - сказал представитель EssilorLuxottica. Заявка на регистрацию товарного знака бренда Ray-Ban была подана в Роспатент 28 мая. В качестве заявителя указана "Луксоттика Груп". Согласно заявке, при ее регистрации в России зарубежная компания сможет производить и продавать в стране очки, оптические и контактные линзы, а также различные аксессуары. Кроме того, Luxottica Group под брендом Ray-Ban также будет иметь право предлагать услуги по оптовой торговле различными вещами: очки, обувь, одежда, спортивные шлемы.
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бизнес, россия, роспатент
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
14:58 06.06.2025
 
EssilorLuxottica подала заявку на регистрацию Ray-Ban в России

Итальянская EssilorLuxottica подала заявку на регистрацию бренда Ray-Ban в РФ

© fotolia.com / pigio1958%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / pigio1958
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РИМ, 6 июн - ПРАЙМ. Франко-итальянская компания EssilorLuxottica, производитель очков и оптического оборудования, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Ray-Ban для защиты товарного знака, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы подтверждаем, что регулярно подаем заявки на регистрацию товарных знаков по всему миру для наших брендов, включая Ray-Ban. Наша стратегия заключается в защите наших товарных знаков по всему миру, независимо от того, продаем ли мы эти бренды на рынке или нет. В России EssilorLuxottica поддерживает только основные медицинские услуги по уходу за зрением", - сказал представитель EssilorLuxottica.
Заявка на регистрацию товарного знака бренда Ray-Ban была подана в Роспатент 28 мая. В качестве заявителя указана "Луксоттика Груп".
Согласно заявке, при ее регистрации в России зарубежная компания сможет производить и продавать в стране очки, оптические и контактные линзы, а также различные аксессуары. Кроме того, Luxottica Group под брендом Ray-Ban также будет иметь право предлагать услуги по оптовой торговле различными вещами: очки, обувь, одежда, спортивные шлемы.
%Amazon - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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12:53
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоспатент
 
 
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