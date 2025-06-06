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EssilorLuxottica подала заявку на регистрацию Ray-Ban в России

EssilorLuxottica подала заявку на регистрацию Ray-Ban в России - 06.06.2025, ПРАЙМ

EssilorLuxottica подала заявку на регистрацию Ray-Ban в России

Франко-итальянская компания EssilorLuxottica, производитель очков и оптического оборудования, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Ray-Ban для защиты | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:58+0300

2025-06-06T14:58+0300

2025-06-06T14:58+0300

экономика

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роспатент

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РИМ, 6 июн - ПРАЙМ. Франко-итальянская компания EssilorLuxottica, производитель очков и оптического оборудования, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Ray-Ban для защиты товарного знака, сообщили РИА Новости в компании. "Мы подтверждаем, что регулярно подаем заявки на регистрацию товарных знаков по всему миру для наших брендов, включая Ray-Ban. Наша стратегия заключается в защите наших товарных знаков по всему миру, независимо от того, продаем ли мы эти бренды на рынке или нет. В России EssilorLuxottica поддерживает только основные медицинские услуги по уходу за зрением", - сказал представитель EssilorLuxottica. Заявка на регистрацию товарного знака бренда Ray-Ban была подана в Роспатент 28 мая. В качестве заявителя указана "Луксоттика Груп". Согласно заявке, при ее регистрации в России зарубежная компания сможет производить и продавать в стране очки, оптические и контактные линзы, а также различные аксессуары. Кроме того, Luxottica Group под брендом Ray-Ban также будет иметь право предлагать услуги по оптовой торговле различными вещами: очки, обувь, одежда, спортивные шлемы.

https://1prime.ru/20250606/sud-858262950.html

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бизнес, россия, роспатент