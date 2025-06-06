https://1prime.ru/20250606/bulgakov-858248389.html

Более 200 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" в мае жаловались на рвоту

Более 200 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" в мае жаловались на рвоту - 06.06.2025, ПРАЙМ

Более 200 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" в мае жаловались на рвоту

Более 200 пассажиров двух рейсов теплохода "Михаил Булгаков" в мае жаловались на рвоту, диарею и недомогание, следует из материалов суда, имеющихся в... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T04:27+0300

2025-06-06T04:27+0300

2025-06-06T04:27+0300

бизнес

общество

рф

роспотребнадзор

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Более 200 пассажиров двух рейсов теплохода "Михаил Булгаков" в мае жаловались на рвоту, диарею и недомогание, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как сообщал Роспотребнадзор, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По решению суда деятельность на теплоходе "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 суток, отсчет срока ведется с 30 мая. О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлены многочисленные нарушения. Данный круиз был с 19 по 29 мая, однако обращения с жалобами зафиксированы с 14 мая, еще на предыдущем круизе. "По амбулаторному журналу обращений, первые обращения зарегистрированы с 14 мая, всего было 133 обращения по предыдущему круизу, а по последнему круизу 98 обращений по жалобам на симптомы кишечных инфекций: рвота, диарея, недомогание, что отражено в амбулаторном журнале. Обращения от пассажиров поступали со всех четырех палуб", - описывает суд показания представителя Роспотребнадзора. Представитель ведомства отметила, что этот факт свидетельствует о том, что к началу навигации на теплоходе плохо подготовили воду. "Механизм передачи возбудителя фекально-оральный, имел место пищевой путь, контактный бытовой и, возможно, частично водный", - отметила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , рф, роспотребнадзор