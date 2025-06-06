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Трамп готовится сократить финансирование Калифорнии, сообщили СМИ

Трамп готовится сократить финансирование Калифорнии, сообщили СМИ - 06.06.2025, ПРАЙМ

Трамп готовится сократить финансирование Калифорнии, сообщили СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует уже в ближайшие дни начать масштабное сокращение федерального финансирования штата Калифорния, сообщает в | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T20:05+0300

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ВАШИНГТОН, 6 июн – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует уже в ближайшие дни начать масштабное сокращение федерального финансирования штата Калифорния, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, федеральным ведомствам поручено определить, какие гранты могут быть отозваны у штата. Один из источников сообщил, что один из комитетов конгресса получил от своего осведомителя информацию о возможной полной отмене исследовательских грантов, выделяемых Калифорнии. CNN направил запрос в Белый дом с просьбой прокомментировать эти сведения. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал её критике. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия трансгендерного спортсмена в соревнованиях. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллионов долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. Как напоминает телеканал, президент США и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на протяжении последних лет неоднократно обменивались публичными обвинениями. CNN отмечает, что особенно сильно от предполагаемого сокращения могут пострадать учреждения высшего образования. Конгрессмен-республиканец от Калифорнии Даррелл Айса, заявивший, что ему не известно о готовящейся отмене грантов, рассказал, что в последние дни встречался с представителями университетов, обеспокоенными будущим финансирования. "Каждый университет, каждая научная организация — все они приходили ко мне за последние два дня", — сообщил Айса. Он добавил, что просил их предоставить конкретные запросы и обоснования, пообещав поддержать "жизненно необходимые" расходы, но отказался выступать за сохранение всех грантов в целом.

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мировая экономика, технологии, калифорния, сша, вашингтон, дональд трамп, cnn