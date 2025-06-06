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Директор ФБР заявил, что в штаб-квартире нашли тайную комнату

Директор ФБР заявил, что в штаб-квартире нашли тайную комнату - 06.06.2025, ПРАЙМ

Директор ФБР заявил, что в штаб-квартире нашли тайную комнату

Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что нашел в штаб-квартире бюро комнату, которую "скрывали от мира", с множеством документов и жестких дисков. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T22:01+0300

2025-06-06T22:01+0300

2025-06-06T22:01+0300

общество

технологии

нью-йорк

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июн - ПРАЙМ. Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что нашел в штаб-квартире бюро комнату, которую "скрывали от мира", с множеством документов и жестких дисков. "Когда я впервые попал в бюро, то обнаружил в здании имени Гувера (штаб-квартира ФБР - ред.) комнату, которую (экс-глава ФБР Джеймс - ред.) Коми и другие скрывали от мира, полную документов и компьютерных жестких дисков, которые никто никогда не видел и о которых никто не слышал", - сказал Патель в интервью Джо Рогану. Он отметил, что сейчас его сотрудники изучают находки.

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нью-йорк

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общество , технологии, нью-йорк