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Дания собирается усилить военное присутствие в Гренландии - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Дания собирается усилить военное присутствие в Гренландии
Дания собирается усилить военное присутствие в Гренландии - 06.06.2025, ПРАЙМ
Дания собирается усилить военное присутствие в Гренландии
Дания летом усилит военное присутствие в Гренландии, разместив на острове неуточненное количество истребителей F-16, два вертолета EH-101 и военный фрегат, а... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:03+0300
2025-06-06T11:03+0300
политика
гренландия
дания
дональд трамп
f-16
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Дания летом усилит военное присутствие в Гренландии, разместив на острове неуточненное количество истребителей F-16, два вертолета EH-101 и военный фрегат, а также усилив наземное патрулирование, сообщает гренландское правительство. "Решение задач вооруженных сил (Дании - ред.) в Гренландии летом будет усилено с помощью инициатив по увеличению присутствия и учений... Инициативы включают, среди прочего, следующее: ...размещение двух вертолетов (EH-101), ...размещение фрегата, ...наземное патрулирование критически важной инфраструктуры, ...размещение F-16 в (поселении - ред.) Кангерлуссуак", - говорится в сообщении министерства иностранных дел и науки острова. Согласно публикации, в планах ВС Дании также значатся зимние учения спецназа. По словам министра иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, вооруженные силы должны учиться выполнять задачи на острове и его окрестностях, поскольку того требует нынешняя ситуация в сфере безопасности. Гренландские власти отмечают, что к патрулированию будут привлечены гренландцы, проходящие военную службу. В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://1prime.ru/20250404/daniya-856380315.html
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гренландия, дания, дональд трамп, f-16
Политика, Гренландия, ДАНИЯ, Дональд Трамп, F-16
11:03 06.06.2025
 
Дания собирается усилить военное присутствие в Гренландии

Правительство Гренландии: Дания летом усилит военное присутствие в стране

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / uhotti
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Дания летом усилит военное присутствие в Гренландии, разместив на острове неуточненное количество истребителей F-16, два вертолета EH-101 и военный фрегат, а также усилив наземное патрулирование, сообщает гренландское правительство.
"Решение задач вооруженных сил (Дании - ред.) в Гренландии летом будет усилено с помощью инициатив по увеличению присутствия и учений... Инициативы включают, среди прочего, следующее: ...размещение двух вертолетов (EH-101), ...размещение фрегата, ...наземное патрулирование критически важной инфраструктуры, ...размещение F-16 в (поселении - ред.) Кангерлуссуак", - говорится в сообщении министерства иностранных дел и науки острова.
Согласно публикации, в планах ВС Дании также значатся зимние учения спецназа.
По словам министра иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, вооруженные силы должны учиться выполнять задачи на острове и его окрестностях, поскольку того требует нынешняя ситуация в сфере безопасности. Гренландские власти отмечают, что к патрулированию будут привлечены гренландцы, проходящие военную службу.
В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
FT: Дания боится присутствия КНР в Арктике, в том числе "подо льдом"
4 апреля, 11:49
 
ПолитикаГренландияДАНИЯДональд ТрампF-16
 
 
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