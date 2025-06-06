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Российский рынок акций завершил торги пятницы снижением

Российский рынок акций завершил торги пятницы снижением - 06.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги пятницы снижением

Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением, реагируя на жесткий сигнал ЦБ РФ после снижения ключевой ставки, следует из данных... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T19:18+0300

2025-06-06T19:18+0300

2025-06-06T19:18+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы заметным снижением, реагируя на жесткий сигнал ЦБ РФ после снижения ключевой ставки, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,47% - до 2 786,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,55%, до 1 167,7 пункта, долларовый РТС - на 2,52%, до 1 108,63 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,51%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,3%, РТС - на 2,2%. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал на 1,79% - до 66,51 доллара за баррель. На российском рынке акций в пятницу было волатильно – амплитуда движений индекса Мосбиржи превысила 110 пунктов, а объем торгов приблизился к 150 миллиардов рублей, отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Ключевым событием стало решение ЦБ по ключевой ставке – она была понижена на 100 базисных пунктов, до 20%. Это позитивно для рынка акций, несмотря на жесткость сигнала, сопроводившего решение. Сразу после решения регулятора индекс Мосбиржи взмыл над 2900 пунктов, но затем резко развернулся. Фиксация прибыли могла быть связана с приближением выходных и санкционными новостями", - указал он. "Индекс Мосбиржи теряет позиции в пятницу. Банк России снизил ставку до 20%, сохранив прошлый сигнал. Реакция на снижение ключевой ставки оказалась сдержанной, а рынок скорректировался на факте. Ряд компаний (например застройщики или финансовый сектор), исходя из динамики котировок, уже ранее отыграли возможное смягчение действий регулятора", - комментирует Максим Федосов из УК Первая. Дополнительное давление продолжает оказывать крепкий рубль, добавил он. "Фондовый рынок был немного сбит с толку неясным сигналом ЦБ РФ, который даже ужесточился одновременно со снижением ключевой ставки. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции даже не исключила, что при необходимости ключевая ставка может быть снова повышена", - заметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Лидеры снижения и роста котировок В аутсайдерах на фоне публикации слабого отчета за первый квартал по МСФО оказалась АФК "Система" (-6,82%), отметила Мильчакова. Также сильно подешевели акции ПИКа (-6,22%), "Вуш Холдинга" (-5,88%), "Эн+ Груп" (-5,18%), "Ростелекома" (-5,08%), "Полюса" (-4,73%). Единственные подорожавшие бумаги из расчета основного индекса Мосбиржи – акции "Московского кредитного банка" (+0,08%). Прогнозы Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи до конца месяца в диапазоне – 2700-2950 пунктов. Следующая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России, в связи с чем активность торгов может быть ниже обычной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 9 июня - 2775-2900 пунктов, сообщил Шепелев.

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рынок, торги, финансы, рф, москва, эльвира набиуллина, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"