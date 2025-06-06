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Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/destatis-858252587.html
Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза
Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза - 06.06.2025, ПРАЙМ
Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1,4% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:13+0300
2025-06-06T09:13+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
германия
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1,4% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение только на 1%.
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промышленность, мировая экономика, германия
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
09:13 06.06.2025
 
Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза

Destatis: промпроизводство в Германии в апреле снизилось на 1,4%

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1,4% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение только на 1%.
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ЭкономикаПромышленностьМировая экономикаГЕРМАНИЯ
 
 
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