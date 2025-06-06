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Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза
Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза - 06.06.2025, ПРАЙМ
Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1,4% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:13+0300
2025-06-06T09:13+0300
2025-06-06T09:13+0300
экономика
промышленность
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германия
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1,4% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение только на 1%.
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промышленность, мировая экономика, германия
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза
Destatis: промпроизводство в Германии в апреле снизилось на 1,4%