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Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза

Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза - 06.06.2025, ПРАЙМ

Промышленное производство в Германии в апреле снизилось сильнее прогноза

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1,4% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T09:13+0300

2025-06-06T09:13+0300

2025-06-06T09:13+0300

экономика

промышленность

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1,4% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение только на 1%.

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германия

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промышленность, мировая экономика, германия