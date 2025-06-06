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СМИ: сотрудники DOGE опасаются политически мотивированных расследований - 06.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: сотрудники DOGE опасаются политически мотивированных расследований
СМИ: сотрудники DOGE опасаются политически мотивированных расследований - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: сотрудники DOGE опасаются политически мотивированных расследований
Сотрудники департамента государственной эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T21:18+0300
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Сотрудники департамента государственной эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. По данным телеканала, некоторые сотрудники DOGE боятся, что если конфликт между Трампом и Маском усилится, то президент начнет расследование в отношении департамента, которое может затронуть и их. Другие сотрудники беспокоятся, что работа в DOGE может негативно повлиять на перспективы их будущего трудоустройства. Маск покинул пост главы DOGE в прошлую пятницу, а уже в четверг между ним и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.
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технологии, мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, tesla
Политика, Технологии, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Tesla
21:18 06.06.2025
 
СМИ: сотрудники DOGE опасаются политически мотивированных расследований

ABC: сотрудники департамента госэффективности США опасаются политических расследований

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Сотрудники департамента государственной эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял бизнесмен Илон Маск, опасаются политически мотивированных расследований, а также проблем с будущим трудоустройством на фоне ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
По данным телеканала, некоторые сотрудники DOGE боятся, что если конфликт между Трампом и Маском усилится, то президент начнет расследование в отношении департамента, которое может затронуть и их. Другие сотрудники беспокоятся, что работа в DOGE может негативно повлиять на перспективы их будущего трудоустройства.
Маск покинул пост главы DOGE в прошлую пятницу, а уже в четверг между ним и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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ПолитикаТехнологииМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампTesla
 
 
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