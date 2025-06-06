Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по безработице в США - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/dollar--858252003.html
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по безработице в США
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по безработице в США - 06.06.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по безработице в США
Стоимость доллара растет в пятницу по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед выходом статистики по безработице в США,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T08:59+0300
2025-06-06T08:59+0300
экономика
рынок
сша
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_57a000846e2a72506c05bb77fe1ad60c.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в пятницу по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед выходом статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,1433 доллара с 1,1444 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 143,93 иены с уровня прошлого закрытия 143,45 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1% - до 98,84 пункта. В пятницу инвесторы будут следить за выходом данных по безработице в США, которые будут опубликованы министерством труда страны. Прогнозируется, что показатель в мае остался на уровне предыдущего месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 130 тысяч после увеличения на 177 тысяч в апреле. Кроме того, Евростат опубликует окончательную оценку ВВП еврозоны. Предварительные и промежуточные данные показали, что экономика стран европейского валютного блока в первом квартале выросла на 1,2% в годовом выражении.
https://1prime.ru/20250605/valyuta-858237857.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_b1a1da66eec6852d7660b5de736784f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, евростат
Экономика, Рынок, США, Евростат
08:59 06.06.2025
 
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по безработице в США

Доллар дорожает к евро и иене перед публикацией статистики по безработице в США

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в пятницу по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед выходом статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,1433 доллара с 1,1444 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 143,93 иены с уровня прошлого закрытия 143,45 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1% - до 98,84 пункта.
В пятницу инвесторы будут следить за выходом данных по безработице в США, которые будут опубликованы министерством труда страны. Прогнозируется, что показатель в мае остался на уровне предыдущего месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 130 тысяч после увеличения на 177 тысяч в апреле.
Кроме того, Евростат опубликует окончательную оценку ВВП еврозоны. Предварительные и промежуточные данные показали, что экономика стран европейского валютного блока в первом квартале выросла на 1,2% в годовом выражении.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 июня
Вчера, 17:32
 
ЭкономикаРынокСШАЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала