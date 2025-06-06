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Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по безработице в США
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по безработице в США - 06.06.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по безработице в США
Стоимость доллара растет в пятницу по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед выходом статистики по безработице в США,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T08:59+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в пятницу по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед выходом статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,1433 доллара с 1,1444 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 143,93 иены с уровня прошлого закрытия 143,45 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1% - до 98,84 пункта. В пятницу инвесторы будут следить за выходом данных по безработице в США, которые будут опубликованы министерством труда страны. Прогнозируется, что показатель в мае остался на уровне предыдущего месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 130 тысяч после увеличения на 177 тысяч в апреле. Кроме того, Евростат опубликует окончательную оценку ВВП еврозоны. Предварительные и промежуточные данные показали, что экономика стран европейского валютного блока в первом квартале выросла на 1,2% в годовом выражении.
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рынок, сша, евростат
Экономика, Рынок, США, Евростат
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по безработице в США
Доллар дорожает к евро и иене перед публикацией статистики по безработице в США
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в пятницу по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед выходом статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,1433 доллара с 1,1444 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 143,93 иены с уровня прошлого закрытия 143,45 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1% - до 98,84 пункта.
В пятницу инвесторы будут следить за выходом данных по безработице в США, которые будут опубликованы министерством труда страны. Прогнозируется, что показатель в мае остался на уровне предыдущего месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 130 тысяч после увеличения на 177 тысяч в апреле.
Кроме того, Евростат опубликует окончательную оценку ВВП еврозоны. Предварительные и промежуточные данные показали, что экономика стран европейского валютного блока в первом квартале выросла на 1,2% в годовом выражении.
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