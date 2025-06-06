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Стоимость евро к доллару снижается после публикации данных из еврозоны

Стоимость евро к доллару снижается после публикации данных из еврозоны - 06.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость евро к доллару снижается после публикации данных из еврозоны

Стоимость евро к доллару снижается в пятницу днем после выхода статистики по экономике и рознице еврозоны, а также промпроизводству Германии, рынки ждут... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:09+0300

2025-06-06T13:09+0300

2025-06-06T13:09+0300

экономика

рынок

сша

германия

москва

евростат

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару снижается в пятницу днем после выхода статистики по экономике и рознице еврозоны, а также промпроизводству Германии, рынки ждут статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,142 доллара с 1,1444 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 144,17 иены с уровня прошлого закрытия 143,45 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,23% - до 98,97 пункта. Согласно третьей, окончательной оценке, ВВП еврозоны в первом квартале вырос в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,6%, что оказалось лучше промежуточных оценок в 1,2% и 0,3% соответственно. Данные опубликовало европейское статагентство Евростат. Розничные продажи в еврозоне в апреле ожидаемо показали рост в месячном выражении на 0,1%. Годовой рост составил 2,3% при прогнозе увеличения на 1,4%. Промышленное производство Германии, по данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), в апреле снизилось на 1,4% к марту, ожидалось снижение только на 1%. Трейдеры ожидают позднее в пятницу публикации статистики по безработице в США. Аналитики прогнозируют, что показатель в мае остался на уровне предыдущего месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 130 тысяч после увеличения на 177 тысяч в апреле.

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германия

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рынок, сша, германия, москва, евростат