https://1prime.ru/20250606/ekonomika-858273189.html
Набиуллина рассказала о структурной трансформации экономики России
Набиуллина рассказала о структурной трансформации экономики России - 06.06.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о структурной трансформации экономики России
Структурная трансформация экономики России приводит к замедлению спроса в ряде отраслей, в том числе строительстве, заявила глава Банка России Эльвира... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:10+0300
2025-06-06T15:10+0300
2025-06-06T15:19+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Структурная трансформация экономики России приводит к замедлению спроса в ряде отраслей, в том числе строительстве, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции."Структурная трансформация, которая происходит, в нашей экономике неизбежно приводит к тому, что в ряде отраслей спрос будет расти повышенными темпами, а где-то он может и падать, особенно после перегрева в некоторых отраслях, как, например, в строительной", - сказала Набиуллина
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о структурной трансформации экономики России
ЦБ: трансформация экономики России приводит к замедлению спроса в ряде отраслей
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Структурная трансформация экономики России приводит к замедлению спроса в ряде отраслей, в том числе строительстве, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.
"Структурная трансформация, которая происходит, в нашей экономике неизбежно приводит к тому, что в ряде отраслей спрос будет расти повышенными темпами, а где-то он может и падать, особенно после перегрева в некоторых отраслях, как, например, в строительной", - сказала Набиуллина
ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике