https://1prime.ru/20250606/ekonomika-858273189.html

Набиуллина рассказала о структурной трансформации экономики России

Набиуллина рассказала о структурной трансформации экономики России - 06.06.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о структурной трансформации экономики России

Структурная трансформация экономики России приводит к замедлению спроса в ряде отраслей, в том числе строительстве, заявила глава Банка России Эльвира... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:10+0300

2025-06-06T15:10+0300

2025-06-06T15:19+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Структурная трансформация экономики России приводит к замедлению спроса в ряде отраслей, в том числе строительстве, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции."Структурная трансформация, которая происходит, в нашей экономике неизбежно приводит к тому, что в ряде отраслей спрос будет расти повышенными темпами, а где-то он может и падать, особенно после перегрева в некоторых отраслях, как, например, в строительной", - сказала Набиуллина

https://1prime.ru/20250606/tsb-858265800.html

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эльвира набиуллина