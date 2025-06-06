https://1prime.ru/20250606/ekonomika-858275576.html
Экономика России близка к сценарию сбалансированных темпов роста, заявил ЦБ
Экономика России близка к сценарию сбалансированных темпов роста, заявил ЦБ - 06.06.2025, ПРАЙМ
Экономика России близка к сценарию сбалансированных темпов роста, заявил ЦБ
Российская экономика близка к сценарию сбалансированных темпов роста, переохлаждения нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:44+0300
2025-06-06T15:44+0300
2025-06-06T15:58+0300
банк россии
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российская экономика близка к сценарию сбалансированных темпов роста, переохлаждения нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Нет, мы близки к сценарию сбалансированных темпов экономического роста. Если говорить о риске переохлаждения, он в чем-то должен проявляться. Вот риск перегрева экономики проявляется в высокой инфляции, в растущей инфляции, в дефиците рынка труда, когда уже наличные трудовые ресурсы использованы", - ответила Набиуллина на вопрос, близка ли РФ, по оценке ЦБ, к стагфляции, рецессии и насколько близка."Вот по этим параметрам если посмотреть, переохлаждения нет, потому что у нас инфляция еще выше цели, безработица ниже средних за несколько лет, и наша задача как раз сделать так, чтобы траектория замедления темпов роста была плавной, чтобы мы перешли к ситуации, когда у нас будет и устойчиво низкая инфляция, и устойчивые темпы экономического роста", - пояснила она.
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Экономика России близка к сценарию сбалансированных темпов роста, заявил ЦБ
Набиуллина: экономика России близка к сценарию сбалансированных темпов роста
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российская экономика близка к сценарию сбалансированных темпов роста, переохлаждения нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Нет, мы близки к сценарию сбалансированных темпов экономического роста. Если говорить о риске переохлаждения, он в чем-то должен проявляться. Вот риск перегрева экономики проявляется в высокой инфляции, в растущей инфляции, в дефиците рынка труда, когда уже наличные трудовые ресурсы использованы", - ответила Набиуллина на вопрос, близка ли РФ, по оценке ЦБ, к стагфляции, рецессии и насколько близка.
"Вот по этим параметрам если посмотреть, переохлаждения нет, потому что у нас инфляция еще выше цели, безработица ниже средних за несколько лет, и наша задача как раз сделать так, чтобы траектория замедления темпов роста была плавной, чтобы мы перешли к ситуации, когда у нас будет и устойчиво низкая инфляция, и устойчивые темпы экономического роста", - пояснила она.
Набиуллина рассказала о структурной трансформации экономики России