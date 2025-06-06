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Эксперт рассказал, когда начнутся первые полеты с помощью аэротакси

Эксперт рассказал, когда начнутся первые полеты с помощью аэротакси - 06.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда начнутся первые полеты с помощью аэротакси

Первые поездки с помощью аэротакси в России могут начаться уже в течение трех лет, при этом говорить о массовом их внедрении пока преждевременно, они будут в... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T06:25+0300

2025-06-06T06:25+0300

2025-06-06T06:25+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июня - ПРАЙМ. Первые поездки с помощью аэротакси в России могут начаться уже в течение трех лет, при этом говорить о массовом их внедрении пока преждевременно, они будут в пилотном режиме, заявил РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Пока, на мой взгляд, слишком рано говорить о массовом использовании беспилотных такси в течение ближайших года-двух. Однако можно ожидать, что в течение трех лет будут осуществлены первые пилотные перелеты. В России также могут быть запущены экспериментальные проекты с первыми лицензированными компаниями, работающими в рамках экспериментальных правовых режимов", - сказал Болотских. Эксперт отметил, что использование аэротакси позволит добираться до места назначения без пробок. Так, например, в Москве существует проблема переместиться из одного конца города в другой или, например, до аэропорта. В случае появления аэротакси облететь город, даже не пролетая по сути над центром, а огибая по МКАДу, будет гораздо быстрее, так как нет риска попасть в пробки. При этом, как отмечает эксперт, возникает вопрос о готовности инфраструктуры для таких перевозок, так как аэротакси потребует не только специальных зарядок, но и взлетных площадок. Также необходима сервисная инфраструктура для обслуживания. "Технологические компании, которые начали разработку в области аэротакси, приняли правильное решение. Беспилотный летательный транспорт уже существует, например, в виде автопилота в самолетах. Подобную технологию вполне можно адаптировать и для аэротакси", - пояснил Болотских. В России разработку аэротакси активно ведут в том числе компания "Ховер", "Транспорт будущего" и "Вертолеты России".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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