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Эксперт рассказал, когда начнутся первые полеты с помощью аэротакси - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда начнутся первые полеты с помощью аэротакси
Эксперт рассказал, когда начнутся первые полеты с помощью аэротакси - 06.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда начнутся первые полеты с помощью аэротакси
Первые поездки с помощью аэротакси в России могут начаться уже в течение трех лет, при этом говорить о массовом их внедрении пока преждевременно, они будут в... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T06:25+0300
2025-06-06T06:25+0300
бизнес
технологии
россия
москва
вертолеты россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июня - ПРАЙМ. Первые поездки с помощью аэротакси в России могут начаться уже в течение трех лет, при этом говорить о массовом их внедрении пока преждевременно, они будут в пилотном режиме, заявил РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Пока, на мой взгляд, слишком рано говорить о массовом использовании беспилотных такси в течение ближайших года-двух. Однако можно ожидать, что в течение трех лет будут осуществлены первые пилотные перелеты. В России также могут быть запущены экспериментальные проекты с первыми лицензированными компаниями, работающими в рамках экспериментальных правовых режимов", - сказал Болотских. Эксперт отметил, что использование аэротакси позволит добираться до места назначения без пробок. Так, например, в Москве существует проблема переместиться из одного конца города в другой или, например, до аэропорта. В случае появления аэротакси облететь город, даже не пролетая по сути над центром, а огибая по МКАДу, будет гораздо быстрее, так как нет риска попасть в пробки. При этом, как отмечает эксперт, возникает вопрос о готовности инфраструктуры для таких перевозок, так как аэротакси потребует не только специальных зарядок, но и взлетных площадок. Также необходима сервисная инфраструктура для обслуживания. "Технологические компании, которые начали разработку в области аэротакси, приняли правильное решение. Беспилотный летательный транспорт уже существует, например, в виде автопилота в самолетах. Подобную технологию вполне можно адаптировать и для аэротакси", - пояснил Болотских. В России разработку аэротакси активно ведут в том числе компания "Ховер", "Транспорт будущего" и "Вертолеты России".
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, технологии, россия, москва, вертолеты россии
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Вертолеты России
06:25 06.06.2025
 
Эксперт рассказал, когда начнутся первые полеты с помощью аэротакси

Эксперт Болотских: первые полеты с помощью аэротакси могут начаться в течение трех лет

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июня - ПРАЙМ. Первые поездки с помощью аэротакси в России могут начаться уже в течение трех лет, при этом говорить о массовом их внедрении пока преждевременно, они будут в пилотном режиме, заявил РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Пока, на мой взгляд, слишком рано говорить о массовом использовании беспилотных такси в течение ближайших года-двух. Однако можно ожидать, что в течение трех лет будут осуществлены первые пилотные перелеты. В России также могут быть запущены экспериментальные проекты с первыми лицензированными компаниями, работающими в рамках экспериментальных правовых режимов", - сказал Болотских.
Эксперт отметил, что использование аэротакси позволит добираться до места назначения без пробок. Так, например, в Москве существует проблема переместиться из одного конца города в другой или, например, до аэропорта. В случае появления аэротакси облететь город, даже не пролетая по сути над центром, а огибая по МКАДу, будет гораздо быстрее, так как нет риска попасть в пробки.
При этом, как отмечает эксперт, возникает вопрос о готовности инфраструктуры для таких перевозок, так как аэротакси потребует не только специальных зарядок, но и взлетных площадок. Также необходима сервисная инфраструктура для обслуживания.
"Технологические компании, которые начали разработку в области аэротакси, приняли правильное решение. Беспилотный летательный транспорт уже существует, например, в виде автопилота в самолетах. Подобную технологию вполне можно адаптировать и для аэротакси", - пояснил Болотских.
В России разработку аэротакси активно ведут в том числе компания "Ховер", "Транспорт будущего" и "Вертолеты России".
 
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