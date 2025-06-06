https://1prime.ru/20250606/elektroenergiya-858255213.html
Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей
Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей - 06.06.2025, ПРАЙМ
Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей
Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса до 17 сентября, следует из сообщения правительства РФ. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:17+0300
2025-06-06T10:17+0300
2025-06-06T10:17+0300
энергетика
технологии
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михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса до 17 сентября, следует из сообщения правительства РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики. "Создание новых мощностей будет идти в увязке с повышением эффективности функционирования электросетевого комплекса. Этому направлению работы посвящено несколько поручений, предложения по которым Минэнерго, Минэкономразвития, Минстрой и ФАС должны внести в правительство до 17 сентября", – говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250606/mishustin-858254921.html
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технологии, рф, михаил мишустин
Энергетика, Технологии, РФ, Михаил Мишустин
Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей
Правительство подготовит предложения по повышению эффективности электросетевого комплекса
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса до 17 сентября, следует из сообщения правительства РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики.
"Создание новых мощностей будет идти в увязке с повышением эффективности функционирования электросетевого комплекса. Этому направлению работы посвящено несколько поручений, предложения по которым Минэнерго, Минэкономразвития, Минстрой и ФАС должны внести в правительство до 17 сентября", – говорится в сообщении.
Мишустин поручил до 29 июля детально оценить тарифы на электроэнергию