https://1prime.ru/20250606/elektroenergiya-858255213.html

Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей

Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей - 06.06.2025, ПРАЙМ

Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности электросетей

Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса до 17 сентября, следует из сообщения правительства РФ. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:17+0300

2025-06-06T10:17+0300

2025-06-06T10:17+0300

энергетика

технологии

рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Ведомства подготовят предложения по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса до 17 сентября, следует из сообщения правительства РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики. "Создание новых мощностей будет идти в увязке с повышением эффективности функционирования электросетевого комплекса. Этому направлению работы посвящено несколько поручений, предложения по которым Минэнерго, Минэкономразвития, Минстрой и ФАС должны внести в правительство до 17 сентября", – говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250606/mishustin-858254921.html

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технологии, рф, михаил мишустин