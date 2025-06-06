https://1prime.ru/20250606/energetika-858255669.html

Ведомства подготовят программу развития электроэнергетики в новых регионах

Ведомства подготовят программу развития электроэнергетики в новых регионах - 06.06.2025, ПРАЙМ

Ведомства подготовят программу развития электроэнергетики в новых регионах

Минпромторг и Минэнерго РФ должны до 20 июня текущего года проработать создание отдельной программы развития электроэнергетики для новых регионов РФ, сообщили в | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:20+0300

2025-06-06T10:20+0300

2025-06-06T10:20+0300

энергетика

лнр

михаил мишустин

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/76409/37/764093729_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_a02c28190c554e9ebdbb412bf2a528a5.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минпромторг и Минэнерго РФ должны до 20 июня текущего года проработать создание отдельной программы развития электроэнергетики для новых регионов РФ, сообщили в кабмине. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики. "Обеспечение стабильного электроснабжения новых регионов – еще одно направление работы, обозначенное в поручениях Председателя Правительства. Минпромторгу и Минэнерго необходимо до 20 июня 2025 года проработать создание отдельной программы развития электроэнергетики для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Она будет затрагивать вопросы развития магистральных и распределительных сетей, генерирующих мощностей, в том числе с учётом планируемых потребностей в электрических мощностях промышленных предприятий до 2030 года", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250606/mishustin-858254921.html

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лнр, михаил мишустин, минпромторг