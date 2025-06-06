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Ведомства подготовят программу развития электроэнергетики в новых регионах - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Ведомства подготовят программу развития электроэнергетики в новых регионах
Ведомства подготовят программу развития электроэнергетики в новых регионах - 06.06.2025, ПРАЙМ
Ведомства подготовят программу развития электроэнергетики в новых регионах
Минпромторг и Минэнерго РФ должны до 20 июня текущего года проработать создание отдельной программы развития электроэнергетики для новых регионов РФ, сообщили в | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:20+0300
2025-06-06T10:20+0300
энергетика
лнр
михаил мишустин
минпромторг
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минпромторг и Минэнерго РФ должны до 20 июня текущего года проработать создание отдельной программы развития электроэнергетики для новых регионов РФ, сообщили в кабмине. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики. "Обеспечение стабильного электроснабжения новых регионов – еще одно направление работы, обозначенное в поручениях Председателя Правительства. Минпромторгу и Минэнерго необходимо до 20 июня 2025 года проработать создание отдельной программы развития электроэнергетики для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Она будет затрагивать вопросы развития магистральных и распределительных сетей, генерирующих мощностей, в том числе с учётом планируемых потребностей в электрических мощностях промышленных предприятий до 2030 года", - говорится в сообщении.
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лнр, михаил мишустин, минпромторг
Энергетика, ЛНР, Михаил Мишустин, Минпромторг
10:20 06.06.2025
 
Ведомства подготовят программу развития электроэнергетики в новых регионах

Ведомства подготовят до 20 июня программу развития электроэнергетики в новых регионах

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПроведение монтажных работ на ЛЭП
Проведение монтажных работ на ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минпромторг и Минэнерго РФ должны до 20 июня текущего года проработать создание отдельной программы развития электроэнергетики для новых регионов РФ, сообщили в кабмине.
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики.
"Обеспечение стабильного электроснабжения новых регионов – еще одно направление работы, обозначенное в поручениях Председателя Правительства. Минпромторгу и Минэнерго необходимо до 20 июня 2025 года проработать создание отдельной программы развития электроэнергетики для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Она будет затрагивать вопросы развития магистральных и распределительных сетей, генерирующих мощностей, в том числе с учётом планируемых потребностей в электрических мощностях промышленных предприятий до 2030 года", - говорится в сообщении.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Мишустин поручил до 29 июля детально оценить тарифы на электроэнергию
10:15
 
ЭнергетикаЛНРМихаил МишустинМинпромторг
 
 
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