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В Польше заявили, что ЕС "не переключится" на укрепление отношений с Китаем
В Польше заявили, что ЕС "не переключится" на укрепление отношений с Китаем - 06.06.2025, ПРАЙМ
В Польше заявили, что ЕС "не переключится" на укрепление отношений с Китаем
Европейский союз "не переключится" на укрепление торговых отношений с Китаем, даже если торговые переговоры с США не закончатся успехом, заявил заместитель... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:12+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Европейский союз "не переключится" на укрепление торговых отношений с Китаем, даже если торговые переговоры с США не закончатся успехом, заявил заместитель министра экономического развития и технологий председательствующей в Совете Евросоюза Польши Михал Барановский. В интервью порталу Euractiv замминистра сказал, что отношения ЕС с КНР не зависят от связей интеграционного объединения с США. "Чего точно не произойдет, так это того, что ЕС скажет: "Очень плохо, что с США не получается - мы просто переключимся на Китай", - подчеркнул Барановский. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США 28 мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин. Инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий, при этом уже на следующий день апелляционный суд восстановил действие указов.
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Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, CNN
В Польше заявили, что ЕС "не переключится" на укрепление отношений с Китаем
Барановский: ЕС не переключится на укрепление торговых отношений с Китаем
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Европейский союз "не переключится" на укрепление торговых отношений с Китаем, даже если торговые переговоры с США не закончатся успехом, заявил заместитель министра экономического развития и технологий председательствующей в Совете Евросоюза Польши Михал Барановский.
В интервью порталу Euractiv замминистра сказал, что отношения ЕС с КНР не зависят от связей интеграционного объединения с США.
"Чего точно не произойдет, так это того, что ЕС скажет: "Очень плохо, что с США не получается - мы просто переключимся на Китай", - подчеркнул Барановский.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Внешнеторговый суд США 28 мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин. Инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий, при этом уже на следующий день апелляционный суд восстановил действие указов.
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