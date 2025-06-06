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ЕС хочет сохранить баланс между отстаиванием интересов и поддержкой Украины

ЕС хочет сохранить баланс между отстаиванием интересов и поддержкой Украины - 06.06.2025, ПРАЙМ

ЕС хочет сохранить баланс между отстаиванием интересов и поддержкой Украины

Евросоюз в вопросах торговли стремится сохранять баланс между отстаиванием своих интересов и вопросами поддержки Украины, заявил официальный представитель... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:47+0300

2025-06-06T16:47+0300

2025-06-06T16:47+0300

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в вопросах торговли стремится сохранять баланс между отстаиванием своих интересов и вопросами поддержки Украины, заявил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Джилл, комментируя вопрос о прекращении действия режима полной либерализации торговли с Украиной. "В будущем мы будем стремиться сохранить баланс между тем, чтобы оказывать всевозможную помощь Украине в экономике и политике, при этом принимая во внимание экономические и политические реалии в самом Евросоюзе", - сказал Джилл на брифинге в Брюсселе. По его словам, в настоящее время идут переговоры Украины и ЕС, направленные на достижение соглашения в сфере торговли. "На этой неделе состоялись очень активные и предметные переговоры, цель которых - скорейшее достижение выгодного для обеих сторон соглашения", - сказал европейский представитель. Евросоюз прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году. Таким образом с пятницы начали действовать квоты, которые позволяют ввозить беспошлинно или по льготным тарифам строго ограниченные объемы украинских товаров. После исчерпания этих квот ЕС будет применять к украинской продукции стандартные тарифы. Представитель Еврокомиссии 22 мая сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, страны ЕС утвердили меры переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Украины будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок. По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.

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мировая экономика, украина, брюссель, ес