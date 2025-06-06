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Евростат улучшил оценку роста ВВП еврозоны в I квартале до 1,5% - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/evrostat-858261018.html
Евростат улучшил оценку роста ВВП еврозоны в I квартале до 1,5%
Евростат улучшил оценку роста ВВП еврозоны в I квартале до 1,5% - 06.06.2025, ПРАЙМ
Евростат улучшил оценку роста ВВП еврозоны в I квартале до 1,5%
ВВП стран еврозоны в первом квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,6%, сообщило европейское... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:05+0300
2025-06-06T12:23+0300
экономика
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в первом квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,6%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.Вторая, промежуточная оценка, предполагала годовой рост на 1,2%, квартальный - на 0,3%.В четвертом квартале прошлого года рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 1,2%, в квартальном - 0,3%.Совокупный ВВП 27 стран Евросоюза в первом квартале текущего года, по третьей оценке, вырос на 1,6% в годовом выражении, в квартальном - на 0,6%, промежуточно ожидался рост на 1,4% и 0,3% соответственно. Кварталом ранее годовой рост составил 1,4%, квартальный – 0,4%.В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+9,7%), а также на Мальте (+2,1%) и Кипре (+1,3%). Самое сильное снижение было при этом зафиксировано в Люксембурге (-1%), Словении (-0,8%), Португалии и Дании (по -0,5%).
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мировая экономика, евростат
Экономика, Мировая экономика, Евростат
12:05 06.06.2025 (обновлено: 12:23 06.06.2025)
 
Евростат улучшил оценку роста ВВП еврозоны в I квартале до 1,5%

Евростат: ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,5%, в квартальном - на 0,6%

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в первом квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,6%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Вторая, промежуточная оценка, предполагала годовой рост на 1,2%, квартальный - на 0,3%.
В четвертом квартале прошлого года рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 1,2%, в квартальном - 0,3%.
Совокупный ВВП 27 стран Евросоюза в первом квартале текущего года, по третьей оценке, вырос на 1,6% в годовом выражении, в квартальном - на 0,6%, промежуточно ожидался рост на 1,4% и 0,3% соответственно. Кварталом ранее годовой рост составил 1,4%, квартальный – 0,4%.
В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+9,7%), а также на Мальте (+2,1%) и Кипре (+1,3%). Самое сильное снижение было при этом зафиксировано в Люксембурге (-1%), Словении (-0,8%), Португалии и Дании (по -0,5%).
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ЭкономикаМировая экономикаЕвростат
 
 
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