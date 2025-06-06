Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/evrostat-858261321.html
Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1%
Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% - 06.06.2025, ПРАЙМ
Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1%
Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:06+0300
2025-06-06T12:22+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 2,3%, аналитики ожидали увеличения показателя на 1,4%. В Евросоюзе розничные продажи в апреле поднялись на 0,7% в месячном выражении, а в годовом - увеличились на 2,8%.Агентство также пересмотрело показатели марта: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 1,9% с 1,5%, а в ЕС – до увеличения на 1,7% с 1,4%. Месячная динамика была пересмотрена до роста на 0,4% со снижения на 0,1% для еврозоны, и также до роста на 0,3% со снижения на 0,1% - для ЕС.Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в апреле на Кипре (+7,7%), в Эстонии (+6,2%) и в Швеции (+5,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Люксембурге (-3,6%), Словакии (-0,1%).Объем продаж продовольствия и табачной продукции в апреле в годовом выражении в еврозоне вырос на 2,2%, в ЕС – на 2,3%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 2,3%, в Евросоюзе - на 2,9%.
https://1prime.ru/20250606/evrostat-858261018.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_513:0:2400:1415_1920x0_80_0_0_12ce0bbc0d6920ed3efc1f5fe8102e9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, евростат
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, Евростат
12:06 06.06.2025 (обновлено: 12:22 06.06.2025)
 
Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1%

Евростат: розничные продажи в еврозоне в апреле выросли на 0,1%

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 2,3%, аналитики ожидали увеличения показателя на 1,4%. В Евросоюзе розничные продажи в апреле поднялись на 0,7% в месячном выражении, а в годовом - увеличились на 2,8%.
Агентство также пересмотрело показатели марта: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 1,9% с 1,5%, а в ЕС – до увеличения на 1,7% с 1,4%. Месячная динамика была пересмотрена до роста на 0,4% со снижения на 0,1% для еврозоны, и также до роста на 0,3% со снижения на 0,1% - для ЕС.
Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в апреле на Кипре (+7,7%), в Эстонии (+6,2%) и в Швеции (+5,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Люксембурге (-3,6%), Словакии (-0,1%).
Объем продаж продовольствия и табачной продукции в апреле в годовом выражении в еврозоне вырос на 2,2%, в ЕС – на 2,3%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 2,3%, в Евросоюзе - на 2,9%.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Евростат улучшил оценку роста ВВП еврозоны в I квартале до 1,5%
12:05
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала