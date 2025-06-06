https://1prime.ru/20250606/evrostat-858261321.html

Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1%

Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% - 06.06.2025, ПРАЙМ

Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1%

Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T12:06+0300

2025-06-06T12:06+0300

2025-06-06T12:22+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 2,3%, аналитики ожидали увеличения показателя на 1,4%. В Евросоюзе розничные продажи в апреле поднялись на 0,7% в месячном выражении, а в годовом - увеличились на 2,8%.Агентство также пересмотрело показатели марта: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 1,9% с 1,5%, а в ЕС – до увеличения на 1,7% с 1,4%. Месячная динамика была пересмотрена до роста на 0,4% со снижения на 0,1% для еврозоны, и также до роста на 0,3% со снижения на 0,1% - для ЕС.Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в апреле на Кипре (+7,7%), в Эстонии (+6,2%) и в Швеции (+5,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Люксембурге (-3,6%), Словакии (-0,1%).Объем продаж продовольствия и табачной продукции в апреле в годовом выражении в еврозоне вырос на 2,2%, в ЕС – на 2,3%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 2,3%, в Евросоюзе - на 2,9%.

https://1prime.ru/20250606/evrostat-858261018.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, евростат