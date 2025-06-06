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Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1%
Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% - 06.06.2025, ПРАЙМ
Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1%
Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:06+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 2,3%, аналитики ожидали увеличения показателя на 1,4%. В Евросоюзе розничные продажи в апреле поднялись на 0,7% в месячном выражении, а в годовом - увеличились на 2,8%.Агентство также пересмотрело показатели марта: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 1,9% с 1,5%, а в ЕС – до увеличения на 1,7% с 1,4%. Месячная динамика была пересмотрена до роста на 0,4% со снижения на 0,1% для еврозоны, и также до роста на 0,3% со снижения на 0,1% - для ЕС.Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в апреле на Кипре (+7,7%), в Эстонии (+6,2%) и в Швеции (+5,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Люксембурге (-3,6%), Словакии (-0,1%).Объем продаж продовольствия и табачной продукции в апреле в годовом выражении в еврозоне вырос на 2,2%, в ЕС – на 2,3%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 2,3%, в Евросоюзе - на 2,9%.
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бизнес, мировая экономика, евростат
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, Евростат
Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1%
Евростат: розничные продажи в еврозоне в апреле выросли на 0,1%
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 2,3%, аналитики ожидали увеличения показателя на 1,4%. В Евросоюзе розничные продажи в апреле поднялись на 0,7% в месячном выражении, а в годовом - увеличились на 2,8%.
Агентство также пересмотрело показатели марта: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 1,9% с 1,5%, а в ЕС – до увеличения на 1,7% с 1,4%. Месячная динамика была пересмотрена до роста на 0,4% со снижения на 0,1% для еврозоны, и также до роста на 0,3% со снижения на 0,1% - для ЕС.
Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в апреле на Кипре (+7,7%), в Эстонии (+6,2%) и в Швеции (+5,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Люксембурге (-3,6%), Словакии (-0,1%).
Объем продаж продовольствия и табачной продукции в апреле в годовом выражении в еврозоне вырос на 2,2%, в ЕС – на 2,3%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 2,3%, в Евросоюзе - на 2,9%.
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