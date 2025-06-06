https://1prime.ru/20250606/fao-858263835.html
ФАО слегка понизила ожидания по урожаю пшеницы в мире в этом году
ФАО слегка понизила ожидания по урожаю пшеницы в мире в этом году - 06.06.2025, ПРАЙМ
ФАО слегка понизила ожидания по урожаю пшеницы в мире в этом году
Мировой урожай пшеницы по итогам сельскохозяйственного сезона 2024-2025 годов составит 797,7 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Продовольственной и... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:11+0300
2025-06-06T13:11+0300
2025-06-06T13:11+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировой урожай пшеницы по итогам сельскохозяйственного сезона 2024-2025 годов составит 797,7 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Это ниже майского прогноза организации в 797,9 миллиона тонн. Ожидания предложения на сезон были понижены - до 1,1131 миллиарда тонн с прогноза мая в 1,1139 миллиарда, потребления - до 795,4 миллиона тонн с 797,1 миллиона. Запасы на конец периода оцениваются на уровне 316,8 миллиона тонн, прогноз мая составлял 318 миллионов. Общий прогноз ФАО мирового урожая зерновых культур в сезон 2024-2025 годов был повышен по сравнению с маем - до 2,8527 миллиарда тонн с 2,8477 миллиарда. Оценка предложения была повышена до 3,7359 миллиарда тонн с 3,7324 миллиарда. Потребление зерновых оценивается в этом периоде на уровне 2,8755 миллиарда тонн, а не 2,8703 миллиарда. А запасы зерновых на конец сезона оцениваются в 865,3 миллиона тонн, прогноз мая составлял 868,2 миллиона. "Сельскохозяйственный сезон 2024–2025 годов (июль-июнь) подходит к концу и в настоящее время объем производства зерновых в мире в 2024 году оценивается в 2853 миллиона тонн, что на 0,1% меньше по сравнению с показателями 2023 года. Зафиксированное снижение обусловлено сокращением объемов производства фуражных зерновых, особенно кукурузы, нивелировавшим рост объемов производства пшеницы и риса", - указывает организация. Оценка урожая риса в сезон 2024-2025 годов составила 546,6 миллиона тонн после прогноза мая в 543,6 миллиона тонн. Предложение на рынке оценивается в 745,6 миллиона тонн после прогноза в 743 миллиона тонн, потребление - в 540 миллионов при прогнозе в 539,3 миллиона. Оценка запасов риса на конец периода составляет 208,1 миллиона тонн при прогнозе мая в 205,7 миллионов тонн. Организация также опубликовала прогноз на сезон 2025-2026 годов. Урожай пшеницы прогнозируется на уровне 800,1 миллиона тонн, предложение - в 1,1169 миллиарда тонн, потребление - 805,4 миллиона тонн, запасы на конец периода - на уровне 310 миллионов тонн. Общий урожай зерновых культур ожидается на отметке 2,9114 миллиарда тонн, предложение - в 3,7767 миллиарда тонн, потребление - в 2,8982 миллиарда тонн, запасы - в 873,6 миллиона тонн. Урожай риса прогнозируется на уровне 551,5 миллиона тонн, предложение - в 759,6 миллиона тонн, потребление - в 549,1 миллиона тонн, запасы - в 209,5 миллиона тонн. Все три прогноза по урожаю выше оценок на сезон за 2024-2025 годы.
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сельское хозяйство, оон, фао
Экономика, Сельское хозяйство, ООН, ФАО
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировой урожай пшеницы по итогам сельскохозяйственного сезона 2024-2025 годов составит 797,7 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Это ниже майского прогноза организации в 797,9 миллиона тонн.
Ожидания предложения на сезон были понижены - до 1,1131 миллиарда тонн с прогноза мая в 1,1139 миллиарда, потребления - до 795,4 миллиона тонн с 797,1 миллиона. Запасы на конец периода оцениваются на уровне 316,8 миллиона тонн, прогноз мая составлял 318 миллионов.
Общий прогноз ФАО мирового урожая зерновых культур в сезон 2024-2025 годов был повышен по сравнению с маем - до 2,8527 миллиарда тонн с 2,8477 миллиарда. Оценка предложения была повышена до 3,7359 миллиарда тонн с 3,7324 миллиарда. Потребление зерновых оценивается в этом периоде на уровне 2,8755 миллиарда тонн, а не 2,8703 миллиарда. А запасы зерновых на конец сезона оцениваются в 865,3 миллиона тонн, прогноз мая составлял 868,2 миллиона.
"Сельскохозяйственный сезон 2024–2025 годов (июль-июнь) подходит к концу и в настоящее время объем производства зерновых в мире в 2024 году оценивается в 2853 миллиона тонн, что на 0,1% меньше по сравнению с показателями 2023 года. Зафиксированное снижение обусловлено сокращением объемов производства фуражных зерновых, особенно кукурузы, нивелировавшим рост объемов производства пшеницы и риса", - указывает организация.
Оценка урожая риса в сезон 2024-2025 годов составила 546,6 миллиона тонн после прогноза мая в 543,6 миллиона тонн. Предложение на рынке оценивается в 745,6 миллиона тонн после прогноза в 743 миллиона тонн, потребление - в 540 миллионов при прогнозе в 539,3 миллиона. Оценка запасов риса на конец периода составляет 208,1 миллиона тонн при прогнозе мая в 205,7 миллионов тонн.
Организация также опубликовала прогноз на сезон 2025-2026 годов. Урожай пшеницы прогнозируется на уровне 800,1 миллиона тонн, предложение - в 1,1169 миллиарда тонн, потребление - 805,4 миллиона тонн, запасы на конец периода - на уровне 310 миллионов тонн.
Общий урожай зерновых культур ожидается на отметке 2,9114 миллиарда тонн, предложение - в 3,7767 миллиарда тонн, потребление - в 2,8982 миллиарда тонн, запасы - в 873,6 миллиона тонн.
Урожай риса прогнозируется на уровне 551,5 миллиона тонн, предложение - в 759,6 миллиона тонн, потребление - в 549,1 миллиона тонн, запасы - в 209,5 миллиона тонн. Все три прогноза по урожаю выше оценок на сезон за 2024-2025 годы.
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