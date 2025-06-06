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"Финуслуги" ожидают сохранения тренда на понижение ставок по кредитам

"Финуслуги" ожидают сохранения тренда на понижение ставок по кредитам - 06.06.2025, ПРАЙМ

"Финуслуги" ожидают сохранения тренда на понижение ставок по кредитам

Тренд на понижение ставок по кредитам и депозитам в РФ сохранится, при этом новый уровень ключевой ставки может придать этому тренду ускорения, сообщает... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:32+0300

2025-06-06T14:32+0300

2025-06-06T14:32+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Тренд на понижение ставок по кредитам и депозитам в РФ сохранится, при этом новый уровень ключевой ставки может придать этому тренду ускорения, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. "Интрига заседания в июне была только в том, когда Банк России приступит к понижению - многие аналитики ожидали этого на июльском заседании, однако макроэкономическая статистика дала возможность сделать это немного раньше... Мы ожидаем сохранения тренда на понижение ставок по кредитам и депозитам, при этом новый уровень ключевой ставки может придать этому тренду ускорения", - приводятся в пресс-релизе слова старшего управляющего директора Московской Биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игоря Алутина. Также Алутин отмечает, что понижение ключевой ставки укладывается в рамки ожиданий банков о начале смягчения денежно-кредитной политики. На это указывало снижение ставок по вкладам после заседания ЦБ в апреле, поясняет он. "Средняя доходность депозитов на 3 месяца снизилась на 0,22 п.п., на 6 месяцев - на 0,47 п.п., на 12 месяцев - на 0,22 п.п. Сильнее всего скорректировались полугодовые вклады. Максимальные ставки в топ-20 банков также продолжили снижаться: с 21-22% до 20,4-21% годовых. При этом вклады сроком на 3 месяца сравнялись с уровнем ключевой ставки, а вклады от полугода - опустившись ниже нее", - привели в "Финуслугах" актуальные данные.

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финансы, банки