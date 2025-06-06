https://1prime.ru/20250606/flightradar24-858253370.html
Самолет с главой МАГАТЭ вылетел из Вены в Калининград
Самолет с главой МАГАТЭ вылетел из Вены в Калининград - 06.06.2025, ПРАЙМ
Самолет с главой МАГАТЭ вылетел из Вены в Калининград
Самолет, на котором, предположительно, находится глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вылетел из Вены в Калининград,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:33+0300
2025-06-06T09:33+0300
2025-06-06T09:33+0300
калининград
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алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Самолет, на котором, предположительно, находится глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вылетел из Вены в Калининград, следует из данных на портале Flightradar24. Согласно данным Flightradar24, борт вылетел из Вены в 8.06 по местному времени (9.06 мск) и ориентировочно должен прибыть в Калининград около 10.00 по местному времени (11.00 мск). Новый раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой гендиректором агентства, как ожидается, состоится в Калининграде. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Гросси отправится в Калининград 6 июня. Позже Лихачев подтвердил, что визит главы МАГАТЭ в Россию состоится до конца текущей недели. Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачев дал оценки текущей ситуации, отметив усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ. Также глава "Росатома" подчеркивал важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке ЗАЭС. Гросси на предыдущей встрече проинформировал российскую делегацию о том, как секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС. Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Были затронуты и другие вопросы сотрудничества России и МАГАТЭ, представляющие взаимный интерес. Вопросы, связанные с американским ядерным топливом, находящимся на Запорожской АЭС, с большой вероятностью будут в повестке нынешних консультаций России и МАГАТЭ, но в каком контексте - предсказать сложно, сообщил Лихачев РИА Новости на минувшей неделе. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для этого понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
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КАЛИНИНГРАД, Вена, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Самолет с главой МАГАТЭ вылетел из Вены в Калининград
Flightradar24: самолет с главой МАГАТЭ Гросси вылетел из Вены в Калининград
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Самолет, на котором, предположительно, находится глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вылетел из Вены в Калининград, следует из данных на портале Flightradar24.
Согласно данным Flightradar24, борт вылетел из Вены в 8.06 по местному времени (9.06 мск) и ориентировочно должен прибыть в Калининград около 10.00 по местному времени (11.00 мск).
Новый раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой гендиректором агентства, как ожидается, состоится в Калининграде.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Гросси отправится в Калининград 6 июня. Позже Лихачев подтвердил, что визит главы МАГАТЭ в Россию состоится до конца текущей недели.
Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачев дал оценки текущей ситуации, отметив усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ. Также глава "Росатома" подчеркивал важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке ЗАЭС.
Гросси на предыдущей встрече проинформировал российскую делегацию о том, как секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС. Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Были затронуты и другие вопросы сотрудничества России и МАГАТЭ, представляющие взаимный интерес.
Вопросы, связанные с американским ядерным топливом, находящимся на Запорожской АЭС, с большой вероятностью будут в повестке нынешних консультаций России и МАГАТЭ, но в каком контексте - предсказать сложно, сообщил Лихачев РИА Новости на минувшей неделе.
"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для этого понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
Гросси посетит Россию и Украину для обсуждения ядерной безопасности