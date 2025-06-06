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Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против России - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/frantsiya-858256130.html
Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против России
Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против России - 06.06.2025, ПРАЙМ
Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против России
Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против РФ и надеется на их принятие до конца июня, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:26+0300
2025-06-06T10:26+0300
экономика
запад
франция
жан-ноэль барро
эммануэль макрон
мид
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ПАРИЖ, 6 июн - ПРАЙМ. Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против РФ и надеется на их принятие до конца июня, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. "Вчера мы направили наши предложения Европейской комиссии, и она должна внести их в новый пакет санкций, который, мы надеемся, будет представлен до конца июня", - сказал он в эфире радиостанции RTL. В мае президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от соблюдения предложенного Западом 30-дневного режима прекращения огня. По его словам, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов. Как утверждает Барро, американские сенаторы готовятся "через несколько дней принять разрушительные для российской экономики санкции". "Мы не только их поддерживаем, мы их готовим с нашими европейскими союзниками – скоординированный с тем, что подготовил американский сенат, пакет санкций", - сказал министр. По его словам, новый пакет направлен в том числе против "ряда стран в мире, которые позволяют обходить санкции" в отношении России.
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запад, франция, жан-ноэль барро, эммануэль макрон, мид
Экономика, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, Жан-Ноэль Барро, Эммануэль Макрон, МИД
10:26 06.06.2025
 
Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против России

Барро: Франция направила ЕК предложения по новым санкциям против России

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
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ПАРИЖ, 6 июн - ПРАЙМ. Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против РФ и надеется на их принятие до конца июня, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.
"Вчера мы направили наши предложения Европейской комиссии, и она должна внести их в новый пакет санкций, который, мы надеемся, будет представлен до конца июня", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
В мае президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от соблюдения предложенного Западом 30-дневного режима прекращения огня. По его словам, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов.
Как утверждает Барро, американские сенаторы готовятся "через несколько дней принять разрушительные для российской экономики санкции".
"Мы не только их поддерживаем, мы их готовим с нашими европейскими союзниками – скоординированный с тем, что подготовил американский сенат, пакет санкций", - сказал министр.
По его словам, новый пакет направлен в том числе против "ряда стран в мире, которые позволяют обходить санкции" в отношении России.
*Белый дом
Белый дом усомнился в необходимости введения новых санкций против России
4 июня, 11:37
 
ЭкономикаЗАПАДФРАНЦИЯЖан-Ноэль БарроЭммануэль МакронМИД
 
 
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