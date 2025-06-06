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Глава МИД Франции заявил, что не знает число воюющих на Украине французов

Глава МИД Франции заявил, что не знает число воюющих на Украине французов - 06.06.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Франции заявил, что не знает число воюющих на Украине французов

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что не знает числа воюющих на Украине французов. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T11:09+0300

2025-06-06T11:09+0300

2025-06-06T11:09+0300

политика

общество

украина

франция

жан-ноэль барро

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ПАРИЖ, 6 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что не знает числа воюющих на Украине французов. "Нет, потому что они не отмечаются в посольстве", - ответил он на вопрос о количестве французов, воюющих на Украине, в эфире радиостанции RTL. Накануне RTL сообщила, что с 28 мая 21-летний французский солдат Эйрик Курсье из Лиона числится пропавшими без вести. Он воевал в штурмовой бригаде на стороне ВСУ под Донецком. В конце мая радиовещательная компания Radio France сообщила, что иностранные наемники, в числе которых есть и граждане Франции, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как принять участие в фронтовых операциях. По данным СМИ, после подготовки на полигоне под Киевом они будут принимать участие в штурмовых операциях. Подготовку в составе группы проходят семь французов. До этого так же обучались выходцы из Бразилии, США и Португалии.

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украина

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общество , украина, франция, жан-ноэль барро