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Глава МИД Франции заявил, что не знает число воюющих на Украине французов - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Франции заявил, что не знает число воюющих на Украине французов
Глава МИД Франции заявил, что не знает число воюющих на Украине французов - 06.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Франции заявил, что не знает число воюющих на Украине французов
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что не знает числа воюющих на Украине французов. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:09+0300
2025-06-06T11:09+0300
политика
общество
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франция
жан-ноэль барро
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ПАРИЖ, 6 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что не знает числа воюющих на Украине французов. "Нет, потому что они не отмечаются в посольстве", - ответил он на вопрос о количестве французов, воюющих на Украине, в эфире радиостанции RTL. Накануне RTL сообщила, что с 28 мая 21-летний французский солдат Эйрик Курсье из Лиона числится пропавшими без вести. Он воевал в штурмовой бригаде на стороне ВСУ под Донецком. В конце мая радиовещательная компания Radio France сообщила, что иностранные наемники, в числе которых есть и граждане Франции, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как принять участие в фронтовых операциях. По данным СМИ, после подготовки на полигоне под Киевом они будут принимать участие в штурмовых операциях. Подготовку в составе группы проходят семь французов. До этого так же обучались выходцы из Бразилии, США и Португалии.
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общество , украина, франция, жан-ноэль барро
Политика, Общество , УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Жан-Ноэль Барро
11:09 06.06.2025
 
Глава МИД Франции заявил, что не знает число воюющих на Украине французов

Глава МИД Франции Барро заявил, что не знает числа воюющих на Украине французов

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© AFP / Ludovic Marin
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ПАРИЖ, 6 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что не знает числа воюющих на Украине французов.
"Нет, потому что они не отмечаются в посольстве", - ответил он на вопрос о количестве французов, воюющих на Украине, в эфире радиостанции RTL.
Накануне RTL сообщила, что с 28 мая 21-летний французский солдат Эйрик Курсье из Лиона числится пропавшими без вести. Он воевал в штурмовой бригаде на стороне ВСУ под Донецком.
В конце мая радиовещательная компания Radio France сообщила, что иностранные наемники, в числе которых есть и граждане Франции, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как принять участие в фронтовых операциях. По данным СМИ, после подготовки на полигоне под Киевом они будут принимать участие в штурмовых операциях. Подготовку в составе группы проходят семь французов. До этого так же обучались выходцы из Бразилии, США и Португалии.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАФРАНЦИЯЖан-Ноэль Барро
 
 
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