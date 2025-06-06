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Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом

Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом - 06.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут на признаках охлаждения недавней словесной перепалки между американским предпринимателем Илоном Маском и | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:47+0300

2025-06-06T14:47+0300

2025-06-06T14:47+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут на признаках охлаждения недавней словесной перепалки между американским предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,26% - до 42 481 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,44%, до 21 676,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 5 969,5 пункта. "Фьючерсы растут, возможно, из-за того, что Маск начал указывать в соцcети X на готовность к периоду охлаждения в своей словесной перепалке с президентом США", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Deutsche Bank Джим Рид (Jim Reid). Маск ранее в пятницу заявил, что SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее. Такое заявление он сделал в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" на фоне конфликта с Трампом. Пользователь подчеркнул, что Маск и Трамп "выше этого". В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

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рынок, сша, дональд трамп, deutsche bank, spacex, nasdaq composite, илон маск