Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/fyuchersy--858271740.html
Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом
Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом - 06.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут на признаках охлаждения недавней словесной перепалки между американским предпринимателем Илоном Маском и | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T14:47+0300
2025-06-06T14:47+0300
экономика
рынок
сша
дональд трамп
deutsche bank
spacex
nasdaq composite
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут на признаках охлаждения недавней словесной перепалки между американским предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,26% - до 42 481 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,44%, до 21 676,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,4%, до 5 969,5 пункта. "Фьючерсы растут, возможно, из-за того, что Маск начал указывать в соцcети X на готовность к периоду охлаждения в своей словесной перепалке с президентом США", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Deutsche Bank Джим Рид (Jim Reid). Маск ранее в пятницу заявил, что SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее. Такое заявление он сделал в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" на фоне конфликта с Трампом. Пользователь подчеркнул, что Маск и Трамп "выше этого". В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://1prime.ru/20250605/fyuchersy-858232133.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, дональд трамп, deutsche bank, spacex, nasdaq composite, илон маск
Экономика, Рынок, США, Дональд Трамп, Deutsche Bank, SpaceX, Nasdaq Composite, Илон Маск
14:47 06.06.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом

Фьючерсы Уолл-стрит растут на признаках урегулирования разногласий между Маском и Трампом

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут на признаках охлаждения недавней словесной перепалки между американским предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,26% - до 42 481 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,44%, до 21 676,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 5 969,5 пункта.
"Фьючерсы растут, возможно, из-за того, что Маск начал указывать в соцcети X на готовность к периоду охлаждения в своей словесной перепалке с президентом США", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Deutsche Bank Джим Рид (Jim Reid).
Маск ранее в пятницу заявил, что SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее. Такое заявление он сделал в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" на фоне конфликта с Трампом. Пользователь подчеркнул, что Маск и Трамп "выше этого".
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
График - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Фьючерсы Уолл-стрит слабо колеблются перед выходом статистики по США
Вчера, 15:11
 
ЭкономикаРынокСШАДональд ТрампDeutsche BankSpaceXNasdaq CompositeИлон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала