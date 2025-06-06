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В ГД внесут проект об обязательном русском языке для получения гражданства - 06.06.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект об обязательном русском языке для получения гражданства
В ГД внесут проект об обязательном русском языке для получения гражданства - 06.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект об обязательном русском языке для получения гражданства
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении отдельным категориям... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T00:19+0300
2025-06-06T00:19+0300
общество
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бизнес
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении отдельным категориям иностранных граждан требования обязательно владеть русским языком для получения гражданства РФ, в том числе бывшим гражданам СССР после заключения брака с гражданином России, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. По действующему законодательству упрощенный порядок приема в российское гражданство (без учета требований по проживанию в России в течение пяти лет, знанию русского языка, знанию истории и основ законодательства РФ) предусмотрен для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они в том числе: родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами СССР, имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, имеют хотя бы одного родителя, являющегося гражданином РФ и проживающего в России, имеют сына или дочь, являющихся гражданами РФ и проживающих в России, а также состоят в браке с россиянином, проживающим в РФ, и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного. "В упрощенном порядке без проверки знания русского языка, например, можно получить гражданство России бывшим гражданам СССР после заключения официального брака с гражданкой или гражданином России, а также тем, у кого в таком браке есть общий ребенок, не только родной, но и усыновленный или удочеренный... Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 16 ФЗ, предусматривающее установление для перечисленных в данной части отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства требования владеть русским языком для получения ими российского гражданства", - сказано в документе. Как отмечают авторы, многие проблемы в миграционной сфере возникают из-за незнания приехавшими в Россию людьми русского языка, в том числе бывшими гражданами СССР. Они добавили, что знание русского языка необходимо, поскольку оно помогает человеку быстро адаптироваться в новых условиях, освоить культуру, законы и традиции России. "Сегодня и в самом законодательстве есть вполне легальные лазейки, дающие возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства. Такие лазейки нужно прикрыть - именно незнание русского языка вызывает многие проблемы в миграционной сфере, не позволяя приехавшим в Россию быстро адаптироваться в новых для них условиях, освоить нашу культуру, законы и традиции. Владение русским языком - обязательное требование для всех без исключения категорий иностранцев, претендующих на гражданство России. На это и направлен наш законопроект, который мы вносим в День русского языка", - сказал Нилов.
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192
40
192
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ПРАЙМ
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5
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общество , бизнес, рф
Общество , Экономика, Бизнес, РФ
00:19 06.06.2025
 
В ГД внесут проект об обязательном русском языке для получения гражданства

В ГД внесут проект об обязательном знании русского языка для получения гражданства

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об установлении отдельным категориям иностранных граждан требования обязательно владеть русским языком для получения гражданства РФ, в том числе бывшим гражданам СССР после заключения брака с гражданином России, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
По действующему законодательству упрощенный порядок приема в российское гражданство (без учета требований по проживанию в России в течение пяти лет, знанию русского языка, знанию истории и основ законодательства РФ) предусмотрен для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они в том числе: родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами СССР, имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, имеют хотя бы одного родителя, являющегося гражданином РФ и проживающего в России, имеют сына или дочь, являющихся гражданами РФ и проживающих в России, а также состоят в браке с россиянином, проживающим в РФ, и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного.
"В упрощенном порядке без проверки знания русского языка, например, можно получить гражданство России бывшим гражданам СССР после заключения официального брака с гражданкой или гражданином России, а также тем, у кого в таком браке есть общий ребенок, не только родной, но и усыновленный или удочеренный... Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 16 ФЗ, предусматривающее установление для перечисленных в данной части отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства требования владеть русским языком для получения ими российского гражданства", - сказано в документе.
Как отмечают авторы, многие проблемы в миграционной сфере возникают из-за незнания приехавшими в Россию людьми русского языка, в том числе бывшими гражданами СССР. Они добавили, что знание русского языка необходимо, поскольку оно помогает человеку быстро адаптироваться в новых условиях, освоить культуру, законы и традиции России.
"Сегодня и в самом законодательстве есть вполне легальные лазейки, дающие возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства. Такие лазейки нужно прикрыть - именно незнание русского языка вызывает многие проблемы в миграционной сфере, не позволяя приехавшим в Россию быстро адаптироваться в новых для них условиях, освоить нашу культуру, законы и традиции. Владение русским языком - обязательное требование для всех без исключения категорий иностранцев, претендующих на гражданство России. На это и направлен наш законопроект, который мы вносим в День русского языка", - сказал Нилов.
 
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