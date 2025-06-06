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В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва - 06.06.2025, ПРАЙМ
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В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва - 06.06.2025, ПРАЙМ
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области, предварительно, из-за подрыва железной дороги, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T08:02+0300
2025-06-06T08:02+0300
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области, предварительно, из-за подрыва железной дороги, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков уточнил, что часть железнодорожного полотна повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению повреждённого участка пути.
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белгородская область
Происшествия, Белгородская область
08:02 06.06.2025
 
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва

Гладков: тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области, предварительно, из-за подрыва

© fotolia.com / Mykola Mazuryk#Железная дорога
#Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / Mykola Mazuryk
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области, предварительно, из-за подрыва железной дороги, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что часть железнодорожного полотна повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению повреждённого участка пути.
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