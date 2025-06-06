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Глава МИД Израиля призвал прекратить злоупотребление властью со стороны МУС - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Израиля призвал прекратить злоупотребление властью со стороны МУС
Глава МИД Израиля призвал прекратить злоупотребление властью со стороны МУС - 06.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Израиля призвал прекратить злоупотребление властью со стороны МУС
Глава МИД Израиля Гидеон Саар на фоне введения США санкций в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) призвал прекратить "опасное... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T00:53+0300
2025-06-06T00:53+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Гидеон Саар на фоне введения США санкций в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) призвал прекратить "опасное злоупотребление властью" со стороны суда. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что внесенные под американские санкции судьи Международного уголовного суда (МУС) участвовали в усилиях по аресту, задержанию и преследованию граждан Соединенных Штатов Америки и Израиля без согласия самих государств. "Спасибо, министр Рубио. Вы правы. Опасное злоупотребление властью и незаконное нарушение суверенитета и национальной безопасности демократических стран, борющихся с терроризмом, таких как США и Израиль, со стороны МУС должны прекратиться", - говорится в публикации министра в соцсети X. Пост был сделан в ответ на публикацию Рубио в соцсети, в которой он подтверждает введение санкций против судей МУС. США в четверг ввели санкции против четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации, говорится в заявлении американского госдепартамента. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института.
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Экономика, Общество , Мировая экономика, США, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, Марко Рубио, Марк Рубио, МУС, МИД
00:53 06.06.2025
 
Глава МИД Израиля призвал прекратить злоупотребление властью со стороны МУС

Глава МИД Израиля Саар призвал прекратить злоупотребление властью со стороны МУС

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Гидеон Саар на фоне введения США санкций в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) призвал прекратить "опасное злоупотребление властью" со стороны суда.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что внесенные под американские санкции судьи Международного уголовного суда (МУС) участвовали в усилиях по аресту, задержанию и преследованию граждан Соединенных Штатов Америки и Израиля без согласия самих государств.
"Спасибо, министр Рубио. Вы правы. Опасное злоупотребление властью и незаконное нарушение суверенитета и национальной безопасности демократических стран, борющихся с терроризмом, таких как США и Израиль, со стороны МУС должны прекратиться", - говорится в публикации министра в соцсети X. Пост был сделан в ответ на публикацию Рубио в соцсети, в которой он подтверждает введение санкций против судей МУС.
США в четверг ввели санкции против четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации, говорится в заявлении американского госдепартамента. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАИЗРАИЛЬМОСКВАМарко РубиоМарк РубиоМУСМИД
 
 
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