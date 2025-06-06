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Глава МИД Польши напомнил Маску о его оскорблениях в марте

Глава МИД Польши напомнил Маску о его оскорблениях в марте - 06.06.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Польши напомнил Маску о его оскорблениях в марте

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне публичного конфликта президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем Илоном Маском напомнил... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T01:50+0300

2025-06-06T01:50+0300

2025-06-06T01:50+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне публичного конфликта президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем Илоном Маском напомнил последнему о его оскорблениях в марте, утверждая, что "политика сложнее", чем предприниматель мог предположить. Сикорский прокомментировал в соцсети X мартовский твит Маска, в котором предприниматель называл министра "маленьким человеком" после угроз найти замену системы спутникового интернета Starlink. "Видишь, большой человек, политика сложнее, чем ты думал", - говорится в публикации политика в соцсети X. Между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой государства масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал предложение "отвратительной мерзостью" и призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Также Маск заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуют якобы из-за того, что в них фигурирует Трамп, а после слов президента США об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Позднее американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.

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