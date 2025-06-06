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Глава РФПИ указал на уверенность Маска в конфликте с Трампом
Глава РФПИ указал на уверенность Маска в конфликте с Трампом - 06.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ указал на уверенность Маска в конфликте с Трампом
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на уверенность американского предпринимателя Илона Маска в конфликте с президентом США... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T03:21+0300
2025-06-06T03:21+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на уверенность американского предпринимателя Илона Маска в конфликте с президентом США Дональдом Трампом.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
"В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla (акции - ред.) рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Тридцать миллиардов долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность", - говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.
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сша, москва, дональд трамп, кирилл дмитриев, tesla
США, МОСКВА, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Tesla
Глава РФПИ указал на уверенность Маска в конфликте с Трампом
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Маск уверен в конфликте с Трампом
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на уверенность американского предпринимателя Илона Маска в конфликте с президентом США Дональдом Трампом.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
"В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla (акции - ред.) рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Тридцать миллиардов долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность", - говорится в публикации Дмитриева в соцсети X.