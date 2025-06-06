https://1prime.ru/20250606/glava-858248301.html

Глава Чукотки рассказал о работе единого морского оператора

Глава Чукотки рассказал о работе единого морского оператора - 06.06.2025, ПРАЙМ

Глава Чукотки рассказал о работе единого морского оператора

Единый морской оператор северного завоза, который начинает работу в этом году, доставит значительную часть грузов в районы Чукотки, сообщил глава региона... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T04:21+0300

2025-06-06T04:21+0300

2025-06-06T04:21+0300

экономика

россия

чукотка

рф

владивосток

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858248301.jpg?1749172879

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – ПРАЙМ. Единый морской оператор северного завоза, который начинает работу в этом году, доставит значительную часть грузов в районы Чукотки, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. В марте правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в районы Крайнего Севера будет доставлено почти 3,5 миллиона тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других товаров. Пилотный проект, в котором будет задействован единый оператор, реализуют в этом году на Чукотке. "В нашем округе начинается навигация-2025… В этом году начинает работать Единый морской оператор: значительная часть грузов, включая нефтепродукты и продукты первой необходимости, будет доставлена его силами, в том числе на необорудованные береговые участки для обеспечения отдаленных населенных пунктов. Особое внимание уделим оперативной доставке грузов во все населенные пункты округа, включая труднодоступные территории", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он отметил, что всего в рамках морской навигации в этом году с восточного направления из портов Приморья планируется 65 судозаходов. Предварительно, 18 июня ожидается заход судна "Остров Анциферова" в Провидения, а 21 июня - в Анадырь. С западного направления из Мурманска и Архангельска будет выполнено 50 судозаходов, первое судно прибудет в начале июля. Кузнецов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме 2024 года рассказывал, что к работе единого морского оператора северного завоза планируется привлечь 10 единиц флота.

чукотка

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, чукотка, рф, владивосток, михаил мишустин