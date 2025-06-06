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Глава Чукотки рассказал о работе единого морского оператора - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Глава Чукотки рассказал о работе единого морского оператора
Глава Чукотки рассказал о работе единого морского оператора - 06.06.2025, ПРАЙМ
Глава Чукотки рассказал о работе единого морского оператора
Единый морской оператор северного завоза, который начинает работу в этом году, доставит значительную часть грузов в районы Чукотки, сообщил глава региона... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T04:21+0300
2025-06-06T04:21+0300
экономика
россия
чукотка
рф
владивосток
михаил мишустин
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – ПРАЙМ. Единый морской оператор северного завоза, который начинает работу в этом году, доставит значительную часть грузов в районы Чукотки, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. В марте правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в районы Крайнего Севера будет доставлено почти 3,5 миллиона тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других товаров. Пилотный проект, в котором будет задействован единый оператор, реализуют в этом году на Чукотке. "В нашем округе начинается навигация-2025… В этом году начинает работать Единый морской оператор: значительная часть грузов, включая нефтепродукты и продукты первой необходимости, будет доставлена его силами, в том числе на необорудованные береговые участки для обеспечения отдаленных населенных пунктов. Особое внимание уделим оперативной доставке грузов во все населенные пункты округа, включая труднодоступные территории", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он отметил, что всего в рамках морской навигации в этом году с восточного направления из портов Приморья планируется 65 судозаходов. Предварительно, 18 июня ожидается заход судна "Остров Анциферова" в Провидения, а 21 июня - в Анадырь. С западного направления из Мурманска и Архангельска будет выполнено 50 судозаходов, первое судно прибудет в начале июля. Кузнецов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме 2024 года рассказывал, что к работе единого морского оператора северного завоза планируется привлечь 10 единиц флота.
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россия, чукотка, рф, владивосток, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Чукотка, РФ, Владивосток, Михаил Мишустин
04:21 06.06.2025
 
Глава Чукотки рассказал о работе единого морского оператора

Глава Чукотки Кузнецов: единый морской оператор доставит грузы в районы Крайнего Севера

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – ПРАЙМ. Единый морской оператор северного завоза, который начинает работу в этом году, доставит значительную часть грузов в районы Чукотки, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
В марте правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в районы Крайнего Севера будет доставлено почти 3,5 миллиона тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других товаров. Пилотный проект, в котором будет задействован единый оператор, реализуют в этом году на Чукотке.
"В нашем округе начинается навигация-2025… В этом году начинает работать Единый морской оператор: значительная часть грузов, включая нефтепродукты и продукты первой необходимости, будет доставлена его силами, в том числе на необорудованные береговые участки для обеспечения отдаленных населенных пунктов. Особое внимание уделим оперативной доставке грузов во все населенные пункты округа, включая труднодоступные территории", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что всего в рамках морской навигации в этом году с восточного направления из портов Приморья планируется 65 судозаходов. Предварительно, 18 июня ожидается заход судна "Остров Анциферова" в Провидения, а 21 июня - в Анадырь. С западного направления из Мурманска и Архангельска будет выполнено 50 судозаходов, первое судно прибудет в начале июля.
Кузнецов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме 2024 года рассказывал, что к работе единого морского оператора северного завоза планируется привлечь 10 единиц флота.
 
ЭкономикаРОССИЯЧукоткаРФВладивостокМихаил Мишустин
 
 
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