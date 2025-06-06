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Эксперт предрек рост госдолга США из-за конфликта Трампа и Маска

Эксперт предрек рост госдолга США из-за конфликта Трампа и Маска - 06.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт предрек рост госдолга США из-за конфликта Трампа и Маска

Бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга, если конфликт между президентом США... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T12:01+0300

2025-06-06T12:01+0300

2025-06-06T12:01+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга, если конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском продолжит разрастаться, таким мнением поделился с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. "Конфликт между Трампом и Маском превращается в редкий пример того, как личные разногласия влияют на национальную экономику. Угроза Дональда Трампа отозвать субсидии у Tesla и SpaceX демонстрирует, насколько политические амбиции могут ударить по стремлению к технологическому прогрессу. Если Маск и дальше будет противостоять законопроектам, бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга", - отмечает он. По последним данным американского Минфина, долгосрочный госдолг США на 4 июня уже достиг 36,214 триллиона долларов. Любопытно, по словам эксперта, что экономические циклы начинают подчиняться геополитическим скандалам: рост ставок по облигациям отражает недоверие инвесторов. "Если нервы участников рынка не успокоятся, мы увидим еще более сильную коррекцию, особенно в секторе технологий и зеленой энергетики", - прогнозирует Севостьянов.

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сша, москва, дональд трамп, tesla