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Эксперт предрек рост госдолга США из-за конфликта Трампа и Маска - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/gosdolg-858260855.html
Эксперт предрек рост госдолга США из-за конфликта Трампа и Маска
Эксперт предрек рост госдолга США из-за конфликта Трампа и Маска - 06.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт предрек рост госдолга США из-за конфликта Трампа и Маска
Бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга, если конфликт между президентом США... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:01+0300
2025-06-06T12:01+0300
экономика
сша
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга, если конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском продолжит разрастаться, таким мнением поделился с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. "Конфликт между Трампом и Маском превращается в редкий пример того, как личные разногласия влияют на национальную экономику. Угроза Дональда Трампа отозвать субсидии у Tesla и SpaceX демонстрирует, насколько политические амбиции могут ударить по стремлению к технологическому прогрессу. Если Маск и дальше будет противостоять законопроектам, бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга", - отмечает он. По последним данным американского Минфина, долгосрочный госдолг США на 4 июня уже достиг 36,214 триллиона долларов. Любопытно, по словам эксперта, что экономические циклы начинают подчиняться геополитическим скандалам: рост ставок по облигациям отражает недоверие инвесторов. "Если нервы участников рынка не успокоятся, мы увидим еще более сильную коррекцию, особенно в секторе технологий и зеленой энергетики", - прогнозирует Севостьянов.
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сша, москва, дональд трамп, tesla
Экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Tesla
12:01 06.06.2025
 
Эксперт предрек рост госдолга США из-за конфликта Трампа и Маска

Эксперт Севостьянов: конфликт Трампа и Маска приведет к росту госдолга США

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга, если конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском продолжит разрастаться, таким мнением поделился с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
"Конфликт между Трампом и Маском превращается в редкий пример того, как личные разногласия влияют на национальную экономику. Угроза Дональда Трампа отозвать субсидии у Tesla и SpaceX демонстрирует, насколько политические амбиции могут ударить по стремлению к технологическому прогрессу. Если Маск и дальше будет противостоять законопроектам, бюджет США рискует потерять стимулирующую поддержку инноваций, что приведет к росту долгосрочного государственного долга", - отмечает он.
По последним данным американского Минфина, долгосрочный госдолг США на 4 июня уже достиг 36,214 триллиона долларов.
Любопытно, по словам эксперта, что экономические циклы начинают подчиняться геополитическим скандалам: рост ставок по облигациям отражает недоверие инвесторов. "Если нервы участников рынка не успокоятся, мы увидим еще более сильную коррекцию, особенно в секторе технологий и зеленой энергетики", - прогнозирует Севостьянов.
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11:49
 
ЭкономикаСШАМОСКВАДональд ТрампTesla
 
 
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