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В Госдуме назвали жалобу Зеленского на удар России "крокодильими слезами"
В Госдуме назвали жалобу Зеленского на удар России "крокодильими слезами" - 06.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали жалобу Зеленского на удар России "крокодильими слезами"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "крокодильими слезами" жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:56+0300
2025-06-06T15:56+0300
2025-06-06T15:56+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "крокодильими слезами" жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на атаки Киева по российским аэродромам. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале пожаловался на этот удар, призвал Америку и Европу вместе надавить. "Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленскому нужно не "жалобными посты писать", а покинуть Украину, оставив ее в покое и подарив шанс на мирное и добрососедское существование с Россией. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА
В Госдуме назвали жалобу Зеленского на удар России "крокодильими слезами"
Депутат Шеремет назвал жалобу Зеленского на удар России "крокодильими слезами"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "крокодильими слезами" жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на атаки Киева по российским аэродромам.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале пожаловался на этот удар, призвал Америку и Европу вместе надавить.
"Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленскому нужно не "жалобными посты писать", а покинуть Украину, оставив ее в покое и подарив шанс на мирное и добрососедское существование с Россией.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
ВС России нанесли массированный удар в ответ на атаки ВСУ