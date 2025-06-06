https://1prime.ru/20250606/gosduma-858276361.html

В Госдуме назвали жалобу Зеленского на удар России "крокодильими слезами"

В Госдуме назвали жалобу Зеленского на удар России "крокодильими слезами" - 06.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали жалобу Зеленского на удар России "крокодильими слезами"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "крокодильими слезами" жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:56+0300

2025-06-06T15:56+0300

2025-06-06T15:56+0300

политика

общество

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "крокодильими слезами" жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на атаки Киева по российским аэродромам. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале пожаловался на этот удар, призвал Америку и Европу вместе надавить. "Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленскому нужно не "жалобными посты писать", а покинуть Украину, оставив ее в покое и подарив шанс на мирное и добрососедское существование с Россией. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://1prime.ru/20250606/udar-858262448.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина