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Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты - 06.06.2025, ПРАЙМ
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты
Владимир Путин считает, что предложение, связанное с заменой льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты, представляет... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T18:21+0300
2025-06-06T18:21+0300
2025-06-06T18:21+0300
экономика
финансы
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владимир путин
александр новак
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин считает, что предложение, связанное с заменой льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты, представляет "значительный интерес". Как ранее сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак, российские власти предлагают стимулировать бизнес инвестировать в проекты собственные средства и перенаправить на гранты часть тех средств, что ранее шли на льготное кредитование. "Есть еще несколько вопросов, которые мы сейчас особо не обсуждали, но я хочу просто напомнить, что они есть и представляют значительный интерес, являются важными. А именно - замена льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты. И Александр Валентинович Новак занимается этими вопросами в правительстве. Прошу вас тоже про это не забывать", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
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финансы, россия, банки, рф, москва, владимир путин, александр новак, совет по стратегическому развитию
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Александр Новак, Совет по стратегическому развитию
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты
Путин: замена льготных кредитов на инвестиционные гранты представляет значительный интерес
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин считает, что предложение, связанное с заменой льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты, представляет "значительный интерес".
Как ранее сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак, российские власти предлагают стимулировать бизнес инвестировать в проекты собственные средства и перенаправить на гранты часть тех средств, что ранее шли на льготное кредитование.
"Есть еще несколько вопросов, которые мы сейчас особо не обсуждали, но я хочу просто напомнить, что они есть и представляют значительный интерес, являются важными. А именно - замена льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты. И Александр Валентинович Новак занимается этими вопросами в правительстве. Прошу вас тоже про это не забывать", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
Российские компании стали реже привлекать долгосрочное финансирование