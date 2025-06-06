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Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты - 06.06.2025, ПРАЙМ
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты
Владимир Путин считает, что предложение, связанное с заменой льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты, представляет... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T18:21+0300
2025-06-06T18:21+0300
экономика
финансы
россия
банки
рф
москва
владимир путин
александр новак
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин считает, что предложение, связанное с заменой льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты, представляет "значительный интерес". Как ранее сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак, российские власти предлагают стимулировать бизнес инвестировать в проекты собственные средства и перенаправить на гранты часть тех средств, что ранее шли на льготное кредитование. "Есть еще несколько вопросов, которые мы сейчас особо не обсуждали, но я хочу просто напомнить, что они есть и представляют значительный интерес, являются важными. А именно - замена льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты. И Александр Валентинович Новак занимается этими вопросами в правительстве. Прошу вас тоже про это не забывать", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
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финансы, россия, банки, рф, москва, владимир путин, александр новак, совет по стратегическому развитию
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Александр Новак, Совет по стратегическому развитию
18:21 06.06.2025
 
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты

Путин: замена льготных кредитов на инвестиционные гранты представляет значительный интерес

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк% Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическим вопросам. 28 августа 2018
% Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическим вопросам. 28 августа 2018 - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин считает, что предложение, связанное с заменой льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты, представляет "значительный интерес".
Как ранее сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак, российские власти предлагают стимулировать бизнес инвестировать в проекты собственные средства и перенаправить на гранты часть тех средств, что ранее шли на льготное кредитование.
"Есть еще несколько вопросов, которые мы сейчас особо не обсуждали, но я хочу просто напомнить, что они есть и представляют значительный интерес, являются важными. А именно - замена льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты. И Александр Валентинович Новак занимается этими вопросами в правительстве. Прошу вас тоже про это не забывать", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
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ЭкономикаФинансыРОССИЯБанкиРФМОСКВАВладимир ПутинАлександр НовакСовет по стратегическому развитию
 
 
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