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Выручка IT-организаций в России превысила 13 трлн рублей, заявил Григоренко - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/grigorenko-858270960.html
Выручка IT-организаций в России превысила 13 трлн рублей, заявил Григоренко
Выручка IT-организаций в России превысила 13 трлн рублей, заявил Григоренко - 06.06.2025, ПРАЙМ
Выручка IT-организаций в России превысила 13 трлн рублей, заявил Григоренко
Выручка IT-организаций в России от реализации товаров и услуг в прошлом году превысила 13 триллионов рублей, в свою очередь число аккредитованных компаний в... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T14:39+0300
2025-06-06T14:39+0300
экономика
технологии
россия
бизнес
рф
дмитрий григоренко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Выручка IT-организаций в России от реализации товаров и услуг в прошлом году превысила 13 триллионов рублей, в свою очередь число аккредитованных компаний в этой сфере составило более 20 тысяч, тогда как в 2019 году показатель был на уровне 10 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сегодня 13,1 триллиона рублей составляет выручка IT-организаций от реализации товаров и услуг в 2024 году. … Более 20 тысяч компаний - в реестре аккредитованных IT-компаний, тогда как в 2019 году было 10 тысяч", - сообщил он во время выступления на Global Digital Forum, проходящем в рамках ЦИПР-2025, на который приехали представители из 100 стран. Кроме того, за последние пять лет число IT-продуктов, внесенных в реестр отечественного программного обеспечения составило 20 тысяч. По словам Григоренко, на текущий момент 1,6 миллиона человек задействованы в IT-отрасли, однако нужно еще больше: "Цифра" – это инструмент, она эффективна только в умелых руках".
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технологии, россия, бизнес, рф, дмитрий григоренко
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Дмитрий Григоренко
14:39 06.06.2025
 
Выручка IT-организаций в России превысила 13 трлн рублей, заявил Григоренко

Григоренко: выручка IT-организаций в России в 2024 году превысила 13 триллионов рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис фирмы
Офис фирмы - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Выручка IT-организаций в России от реализации товаров и услуг в прошлом году превысила 13 триллионов рублей, в свою очередь число аккредитованных компаний в этой сфере составило более 20 тысяч, тогда как в 2019 году показатель был на уровне 10 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Сегодня 13,1 триллиона рублей составляет выручка IT-организаций от реализации товаров и услуг в 2024 году. … Более 20 тысяч компаний - в реестре аккредитованных IT-компаний, тогда как в 2019 году было 10 тысяч", - сообщил он во время выступления на Global Digital Forum, проходящем в рамках ЦИПР-2025, на который приехали представители из 100 стран.
Кроме того, за последние пять лет число IT-продуктов, внесенных в реестр отечественного программного обеспечения составило 20 тысяч.
По словам Григоренко, на текущий момент 1,6 миллиона человек задействованы в IT-отрасли, однако нужно еще больше: "Цифра" – это инструмент, она эффективна только в умелых руках".
Дмитрий Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
Григоренко оценил вклад IT-отрасли в экономику России
4 июня, 12:32
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯБизнесРФДмитрий Григоренко
 
 
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