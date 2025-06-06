https://1prime.ru/20250606/grossi-858271585.html

МАГАТЭ готово сыграть роль посредника между США и Россией по ЗАЭС

МАГАТЭ готово сыграть роль посредника между США и Россией по ЗАЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ готово сыграть роль посредника между США и Россией по ЗАЭС

МАГАТЭ готова сыграть свою роль в качестве посредника между США и России в контексте использования американского атомного топлива на ЗАЭС, заявил глава МАГАТЭ... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:47+0300

2025-06-06T14:47+0300

2025-06-06T14:47+0300

энергетика

россия

сша

калининград

магатэ

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/96/841319628_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_37e5dea1bac779d6c3f7f86c7f8f5862.jpg

КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ готова сыграть свою роль в качестве посредника между США и России в контексте использования американского атомного топлива на ЗАЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Касаясь переговоров, в том числе вопроса с топливом, использования топлива США. Мы со своей стороны внимательно следили за теми выступлениями, заявлениями, которые делал генеральный директор Росатома, господин Лихачёв, и я лишь хочу сказать, что МАГАТЭ сможет сыграть свою роль в качестве медиатора, мы готовы к такой роли", - сказал он по итогам переговоров с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачёвым. Он добавил, что безопасность эксплуатации любого атомного объекта является важнейшим условием, подтвердив, что работа атомного объекта должна происходить в стабильных условиях, в отсутствии проведения любых военных операций. "Необходима техническая готовность всех служб для обеспечения безопасной эксплуатации данного объекта, систем охлаждения, источников дополнительного водоснабжения и другого", - заключил он.

https://1prime.ru/20250606/likhachev-858270432.html

сша

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, калининград, магатэ, росатом