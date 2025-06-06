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МАГАТЭ готово сыграть роль посредника между США и Россией по ЗАЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ
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МАГАТЭ готово сыграть роль посредника между США и Россией по ЗАЭС
МАГАТЭ готово сыграть роль посредника между США и Россией по ЗАЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ готово сыграть роль посредника между США и Россией по ЗАЭС
МАГАТЭ готова сыграть свою роль в качестве посредника между США и России в контексте использования американского атомного топлива на ЗАЭС, заявил глава МАГАТЭ... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T14:47+0300
2025-06-06T14:47+0300
энергетика
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ готова сыграть свою роль в качестве посредника между США и России в контексте использования американского атомного топлива на ЗАЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Касаясь переговоров, в том числе вопроса с топливом, использования топлива США. Мы со своей стороны внимательно следили за теми выступлениями, заявлениями, которые делал генеральный директор Росатома, господин Лихачёв, и я лишь хочу сказать, что МАГАТЭ сможет сыграть свою роль в качестве медиатора, мы готовы к такой роли", - сказал он по итогам переговоров с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачёвым. Он добавил, что безопасность эксплуатации любого атомного объекта является важнейшим условием, подтвердив, что работа атомного объекта должна происходить в стабильных условиях, в отсутствии проведения любых военных операций. "Необходима техническая готовность всех служб для обеспечения безопасной эксплуатации данного объекта, систем охлаждения, источников дополнительного водоснабжения и другого", - заключил он.
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россия, сша, калининград, магатэ, росатом
Энергетика, РОССИЯ, США, КАЛИНИНГРАД, МАГАТЭ, Росатом
14:47 06.06.2025
 
МАГАТЭ готово сыграть роль посредника между США и Россией по ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ готова стать посредником между США и РФ в вопросе топлива на ЗАЭС

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ готова сыграть свою роль в качестве посредника между США и России в контексте использования американского атомного топлива на ЗАЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Касаясь переговоров, в том числе вопроса с топливом, использования топлива США. Мы со своей стороны внимательно следили за теми выступлениями, заявлениями, которые делал генеральный директор Росатома, господин Лихачёв, и я лишь хочу сказать, что МАГАТЭ сможет сыграть свою роль в качестве медиатора, мы готовы к такой роли", - сказал он по итогам переговоров с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачёвым.
Он добавил, что безопасность эксплуатации любого атомного объекта является важнейшим условием, подтвердив, что работа атомного объекта должна происходить в стабильных условиях, в отсутствии проведения любых военных операций.
"Необходима техническая готовность всех служб для обеспечения безопасной эксплуатации данного объекта, систем охлаждения, источников дополнительного водоснабжения и другого", - заключил он.
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС
14:36
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАКАЛИНИНГРАДМАГАТЭРосатом
 
 
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