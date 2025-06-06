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МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России - 06.06.2025, ПРАЙМ
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МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России
МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России - 06.06.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России
МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России, которая пройдет в сентябре, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после консультаций в... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:02+0300
2025-06-06T15:02+0300
энергетика
россия
москва
калининград
рафаэль гросси
магатэ
росатом
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России, которая пройдет в сентябре, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после консультаций в Калининграде с "Росатомом". "Хорошая новость для всемирной атомной индустрии заключается в том, что большое мероприятие будет проводиться во второй половине этого года, в сентябре в России. МАГАТЭ собирается участвовать в этом мероприятии. Это большое мероприятие для развития атомной индустрии в мире. Мы приветствуем все мероприятия, которые будут способствовать повышению интереса к атомным технологиям для мирного использования на Всемирной атомной неделе России", - сказал Гросси.
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россия, москва, калининград, рафаэль гросси, магатэ, росатом
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росатом
15:02 06.06.2025
 
МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России

Гросси: МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России в сентябре

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России, которая пройдет в сентябре, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после консультаций в Калининграде с "Росатомом".
"Хорошая новость для всемирной атомной индустрии заключается в том, что большое мероприятие будет проводиться во второй половине этого года, в сентябре в России. МАГАТЭ собирается участвовать в этом мероприятии. Это большое мероприятие для развития атомной индустрии в мире. Мы приветствуем все мероприятия, которые будут способствовать повышению интереса к атомным технологиям для мирного использования на Всемирной атомной неделе России", - сказал Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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ЭнергетикаРОССИЯМОСКВАКАЛИНИНГРАДРафаэль ГроссиМАГАТЭРосатом
 
 
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