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МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России

МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России - 06.06.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России

МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России, которая пройдет в сентябре, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после консультаций в... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:02+0300

2025-06-06T15:02+0300

2025-06-06T15:02+0300

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рафаэль гросси

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ примет участие во Всемирной атомной неделе России, которая пройдет в сентябре, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после консультаций в Калининграде с "Росатомом". "Хорошая новость для всемирной атомной индустрии заключается в том, что большое мероприятие будет проводиться во второй половине этого года, в сентябре в России. МАГАТЭ собирается участвовать в этом мероприятии. Это большое мероприятие для развития атомной индустрии в мире. Мы приветствуем все мероприятия, которые будут способствовать повышению интереса к атомным технологиям для мирного использования на Всемирной атомной неделе России", - сказал Гросси.

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