https://1prime.ru/20250606/ice-858253568.html
Биржевые цены на газ в Европе растут в пятницу утром
Биржевые цены на газ в Европе растут в пятницу утром - 06.06.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе растут в пятницу утром
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу несколько увеличиваются, почти до 432 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:39+0300
2025-06-06T09:39+0300
2025-06-06T09:39+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08b0bec33d0274af836fd081ee81e193.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу несколько увеличиваются, почти до 432 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 433 доллара за тысячу кубометров (+0,7%). А по состоянию на 9.22 мск их стоимость составляла 431,9 доллара (+0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 430,2 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20250605/gaz-858213679.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_443906c21be24e573248853d17250044.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Биржевые цены на газ в Европе растут в пятницу утром
ICE: цены на газ в Европе слегка увеличиваются, почти до 432 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу несколько увеличиваются, почти до 432 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 433 доллара за тысячу кубометров (+0,7%). А по состоянию на 9.22 мск их стоимость составляла 431,9 доллара (+0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 430,2 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Биржевые цены на газ в Европе несколько растут в четверг