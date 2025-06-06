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Идентификация по венам на ладони будет реализована не ранее 2027 года - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Идентификация по венам на ладони будет реализована не ранее 2027 года
Идентификация по венам на ладони будет реализована не ранее 2027 года - 06.06.2025, ПРАЙМ
Идентификация по венам на ладони будет реализована не ранее 2027 года
Идентификация по венам на ладони будет реализована в Единой биометрической системе не ранее 2027 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T05:00+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Идентификация по венам на ладони будет реализована в Единой биометрической системе не ранее 2027 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов на площадке ЦИПР-2025. "Рассматриваем возможность использования рисунка вен ладони в качестве новой модальности Единой биометрической системы. … Внедрение данной модальности находится в стадии инициации. Планируем в этом году завершить инициацию и дизайн продукта и сервиса. В следующем году планируем перейти к этапу планирования и реализации MVP, продакшн ожидается не ранее 2027 года", - сказал Семенов. Центр биометрических технологий планирует внедрять и развивать новые модальности биометрической идентификации, которые будут отвечать требованиям, а также станут устойчивыми к современным моделям угроз. Он также отметил, что сейчас растет практика применения биометрии - в частности, это касается распознавания лица и ладони, включая венозный рисунок и дактилоскопические карты. "Анализируя эволюцию платежных инструментов, можно выделить закономерный переход: от наличных средств - к платежным картам, затем к мобильным устройствам с поддержкой NFC и QR-кодов. Сегодня на горизонте - технологии на базе очков дополненной реальности и нейроинтерфейсов. В этих условиях становится все более актуальной задача создания гигиеничных и независимых от физического носителя методов идентификации пользователя", - добавил Семенов.
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РОССИЯ, МОСКВА
05:00 06.06.2025
 
Идентификация по венам на ладони будет реализована не ранее 2027 года

Идентификация по венам на ладони будет реализована не ранее 2027 года

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Идентификация по венам на ладони будет реализована в Единой биометрической системе не ранее 2027 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов на площадке ЦИПР-2025.
"Рассматриваем возможность использования рисунка вен ладони в качестве новой модальности Единой биометрической системы. … Внедрение данной модальности находится в стадии инициации. Планируем в этом году завершить инициацию и дизайн продукта и сервиса. В следующем году планируем перейти к этапу планирования и реализации MVP, продакшн ожидается не ранее 2027 года", - сказал Семенов.
Центр биометрических технологий планирует внедрять и развивать новые модальности биометрической идентификации, которые будут отвечать требованиям, а также станут устойчивыми к современным моделям угроз.
Он также отметил, что сейчас растет практика применения биометрии - в частности, это касается распознавания лица и ладони, включая венозный рисунок и дактилоскопические карты.
"Анализируя эволюцию платежных инструментов, можно выделить закономерный переход: от наличных средств - к платежным картам, затем к мобильным устройствам с поддержкой NFC и QR-кодов. Сегодня на горизонте - технологии на базе очков дополненной реальности и нейроинтерфейсов. В этих условиях становится все более актуальной задача создания гигиеничных и независимых от физического носителя методов идентификации пользователя", - добавил Семенов.
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
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