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Идентификация по венам на ладони будет реализована не ранее 2027 года

Идентификация по венам на ладони будет реализована не ранее 2027 года - 06.06.2025, ПРАЙМ

Идентификация по венам на ладони будет реализована не ранее 2027 года

Идентификация по венам на ладони будет реализована в Единой биометрической системе не ранее 2027 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T05:00+0300

2025-06-06T05:00+0300

2025-06-06T05:00+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Идентификация по венам на ладони будет реализована в Единой биометрической системе не ранее 2027 года, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов на площадке ЦИПР-2025. "Рассматриваем возможность использования рисунка вен ладони в качестве новой модальности Единой биометрической системы. … Внедрение данной модальности находится в стадии инициации. Планируем в этом году завершить инициацию и дизайн продукта и сервиса. В следующем году планируем перейти к этапу планирования и реализации MVP, продакшн ожидается не ранее 2027 года", - сказал Семенов. Центр биометрических технологий планирует внедрять и развивать новые модальности биометрической идентификации, которые будут отвечать требованиям, а также станут устойчивыми к современным моделям угроз. Он также отметил, что сейчас растет практика применения биометрии - в частности, это касается распознавания лица и ладони, включая венозный рисунок и дактилоскопические карты. "Анализируя эволюцию платежных инструментов, можно выделить закономерный переход: от наличных средств - к платежным картам, затем к мобильным устройствам с поддержкой NFC и QR-кодов. Сегодня на горизонте - технологии на базе очков дополненной реальности и нейроинтерфейсов. В этих условиях становится все более актуальной задача создания гигиеничных и независимых от физического носителя методов идентификации пользователя", - добавил Семенов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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